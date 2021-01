Shaqtin’ A Fool, Saison 2020-21 Vol. 5 : Dwight Howard tentera bientôt ses lancers du parking

Nouvelle fin de semaine et donc nouveau Shaqtin’ A Fool au programme. Le cinquième épisode de la saison, le troisième de 2021, vient de sortir et c’est toujours un véritable bol d’air frais. Le Shaq et son équipe nous offrent un nouveau top d’actions bien surprenantes. Allez, c’est parti, on fait le tour du propriétaire !

Le Shaq démarre fort en se moquant de Dwight Howard, piteux shooteur de la ligne des lancers-francs. Très loin d’être une valeur sûre dans le domaine (56,5% en carrière), Superman s’éloigne de plus en plus de la ligne pour tenter de mettre dedans, mais ça ne marche pas spécialement. À 52,8% cette saison et avec déjà pas mal de briques au compteur, Dwight nous rappelle un certain… Shaq, également bien dégueulasse aux lancers (52,7% en carrière). Revoilà ensuite Andre Drummond, nous proposant un quasi copié-collé de l’action lui ayant valu sa place en tête du top du pire la semaine dernière. Défendu au mieux par Jeff Green en tête de raquette, le pivot des Cavaliers nous offre un nouveau démarrage de dragster puis un drive du bourrin conclu par une belle savonnette au moment de tenter sa chance pour marquer. Ça pique les yeux quand même ! On enchaîne direct avec Dennis Schröder. Le meneur allemand des Lakers se prend lui une très petite charge par Andrew Wiggins lorsqu’il le défend au poste, chute et fait ensuite le mort jusqu’à ce que son équipe encaisse un panier longue distance. Pour conclure en beauté, on a droit à non pas un mais deux vainqueurs en les personnes de Daniel Theis et Joel Embiid. Le duo nous offre un magnifique flop synchronisé. Il nous faudrait l’avis de spécialistes, mais la note artistique devrait atteindre les sommets au vu de leur performance digne de professionnels. On n’avait plus vu un acting aussi juste depuis la mort de Marion Cotillard dans le film Batman : The Dark Knight Rises. C’est dire !

Ce troisième Shaqtin A’ Fool de l’année 2021 s’approche d’une édition spéciale pivots, mais Dennis Schröder est venu se faufiler parmi les poids lourds grâce à ses qualités de flopping. Désormais, on se donne comme d’habitude rendez-vous dans sept jours, en espérant que nos cracks un peu spéciaux poursuivent sur cette voie voire nous offrent des actions encore plus inattendues !