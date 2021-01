Les Jeux Olympiques de Tokyo pourraient finalement être annulés : youpi, à ce rythme-là les prochains seront à Paris

Si la NBA a repris la saison le plus tôt possible fin 2020, c’est notamment pour pouvoir retrouver son calendrier traditionnel pour la campagne 2021-22 et éviter d’être en concurrence avec les Jeux Olympiques durant l’été. Sauf que ces JO, ils pourraient finalement ne pas avoir lieu d’après les dernières infos…

Initialement prévus en 2020, les Jeux Olympiques de Tokyo avaient été reportés d’un an à cause de l’arrivée fulgurante du COVID. Problème, cette maudite pandémie ne veut toujours pas partir et la tenue de ces JO du 23 juillet au 8 août prochain semble donc de plus en plus menacée. Si l’on en croit The Times of London, le gouvernement japonais serait même arrivé à la conclusion suivante en privé : on annule les Jeux, et on essaye de les obtenir pour le prochain spot disponible, à savoir 2032 sachant que Paris va organiser la compétition en 2024 et Los Angeles en 2028. Une info cependant démentie par le premier ministre japonais Yoshihide Suga ce vendredi (via Le Monde), qui semble bien déterminé aux côtés du Comité International Olympique à accueillir les JO en prenant les mesures nécessaires pour qu’ils puissent se dérouler dans de bonnes conditions, notamment de sécurité. Alors, qui croire ? Pour l’instant, difficile d’y voir clair et c’est toujours compliqué de se projeter dans ce climat de pandémie, on le voit avec la NBA. Mais si les Jeux venaient effectivement à être annulés, ce serait une grande première depuis la deuxième Guerre Mondiale.

The Japanese government has privately concluded that the Tokyo Olympics will have to be cancelled because of the coronavirus, and the focus is now on securing the Games for the city in the next available year, 2032 https://t.co/bsuB9wMt30 — The Times (@thetimes) January 21, 2021

Tout ça, ça veut dire quoi pour la NBA ? Déjà, s’il n’y a pas de Jeux Olympiques, ça signifie qu’on ne verra pas l’Équipe de France taper Team USA en finale avec un shoot au buzzer de Frank Ntilikina sur la tronche de Stephen Curry. Ça c’est le premier point. Mais surtout, on peut se demander si cela peut impacter la manière dont la Grande Ligue va gérer son calendrier. Comme dit au-dessus, l’un des grands objectifs de la NBA avec sa reprise rapide, c’était d’éviter la concurrence des Jeux Olympiques au moment des Finales, question de visibilité évidemment mais aussi pour permettre aux basketteurs de participer à la compétition. Les Playoffs 2021 sont pour l’instant prévus du 22 mai au 22 juillet au plus tard, en cas de Game 7 de Finales NBA. Si les JO n’ont pas lieu, est-ce que la Ligue pourrait allonger son calendrier, sans pour autant décaler le début de la campagne 2021-22 (en octobre), qui doit être celle d’un retour à la normale ? On peut se poser la question, surtout quand on voit le nombre de matchs reportés sur le premier mois de compétition cette saison, à savoir une vingtaine. Pour rappel, la NBA a coupé son calendrier en deux avant la reprise dans le but de pouvoir s’ajuster et reprogrammer les matchs ayant sauté durant la première partie du calendrier. Pour l’instant, le programme est connu jusqu’à début mars, avec un All-Star Break prévu du 5 au 10. Ensuite, ça reste à définir. Dans le calendrier actuel, la saison régulière doit se terminer le 16 mai 2021.

Petite pensée pour notre Evan Fournier national, qui rêve toujours de participer aux Jeux Olympiques mais qui pourrait voir ces derniers lui passer une nouvelle fois sous le nez. Allez, garde espoir Vavane, rien n’est fait pour l’instant.

Source texte : The Times London / Le Monde