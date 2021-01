Et si les Hornets avaient gardé Kobe ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk sont désormais de retour rien que pour vous, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Après l’impact de David Stern la semaine dernière, on s’intéresse à un autre très grand nom du basket US aujourd’hui, avec l’un des plus gros « What If » de l’histoire : et si les Hornets avaient gardé Kobe Bryant ? Kobe sera évidemment pour toujours associé à la légendaire franchise des Lakers, où il a passé l’ensemble de ses 20 saisons, mais il ne faut pas oublier qu’il a été sélectionné par les… Hornets de Charlotte à la Draft 1996, en treizième position. Des Hornets qui ont ensuite décidé de lâcher Bryant à Los Angeles dans un transfert impliquant le pivot Vlade Divac. Jerry West – manager général des Lakers à l’époque – avait vu en ce gamin sorti tout droit du lycée un énorme potentiel et un talent fou, et on peut dire qu’il ne s’était pas trompé vu la carrière légendaire du Black Mamba dans la Cité des Anges.

Comme d’habitude, on dit ce qu’on mange, on récapitule les faits et on mène l’enquête. Ça dure trois quarts d’heure et c’est parfait pour lancer la semaine.