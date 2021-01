Et si David Stern n’avait jamais géré la NBA ? Les Enquêtes de TrashTalk

Pendant de nombreuses semaines, le lundi était synonyme de Top 100 all-time, avec son lot de débats, de discussions et d’amitiés brisées. Une énorme aventure, qui méritait une belle suite pour continuer à régaler notre communauté préférée. Les Enquêtes de TrashTalk font ainsi leur grand retour, parce que le lundi reste le meilleur jour de la semaine, tout simplement.

Cette saison, et pour la première fois depuis août 2018, TrashTalk va enquêter pour vous faire revivre quelques grands moments de l’histoire NBA qui auraient pu changer beaucoup de choses dans le destin de la Grande Ligue. Dans cet épisode, on revient sur l’impact de Monsieur David Stern, big boss de la NBA de 1984 à 2014. Trois décennies remplies d’accomplissements – Stern ayant joué un rôle central dans la mondialisation du basket US – mais aussi de polémiques. Les Kings auraient-ils un titre ? La Dream Team aurait-elle existé ? Chris Paul chez les Lakers ? Le basket serait-il aussi populaire ? Voici le genre de questions qu’on se pose toujours aujourd’hui, un peu plus d’un an après la mort de David, décédé au tout début de l’année 2020.

