TrashTalk Fantasy League – TTFL Podcast S3, Épisode 4 : il est l’heure de se nourrir des conseils du Lab pour devenir le roi des best picks

Qui dit nouvelle semaine nous dit aussi nouvel épisode du podcast du Lab concernant la passionnante TrashTalk Fantasy League, bien sûr ! Dans une période où il devient de plus en plus dur de faire un bon choix, notamment à cause de ce satané COVID, l’équipe digne des (h)experts à Miami de la discipline est là pour se moquer de vos derniers picks et surtout pour tenter de vous remettre dans le droit chemin pour les prochains jours. C’est gentil tout ça quand même !

Voilà déjà une semaine que le troisième épisode de cette saison 2020-21, le deuxième de l’année également, est sorti. Les habitudes ne changent pas et il est donc l’heure de reprendre une bonne grosse piqûre de rappel ce lundi avec la dernière édition du podcast du Lab, enregistrée dimanche soir. Si la France en a bien besoin pour sécuriser les routes de tout le pays ces derniers jours, l’équipe du Lab accumule les tonnes de sel venant des quatre coins de l’Hexagone. C’est pourquoi, après l’habituel retour sur la semaine passée et toutes ses péripéties, l’équipe menée par « Don Papa » enchaîne avec ses conseils pour éviter à chacun de faire n’importe quoi. De plus en plus de matchs étant reportés depuis début janvier, il est bien sûr à chacun de vérifier au maximum ses picks au risque de prendre du no pick en masse, jamais une chose très plaisante, faut bien l’avouer. À la suite de la présentation des enjeux des prochains jours et notamment le très attendu Martin Luther King Day ce lundi, les cracks de la TTFL nous régalent encore une fois. Les analyses graphiques sont toujours à suivre concernant le Lab, et cette fois-ci, les présents s’intéressent aux équipes contre lesquelles les meneurs, ailiers et intérieurs performent le plus depuis la reprise. Deux-trois petites balles perdues touchent les Kings, Spurs ou encore Wolves, un peu trop bien classés dans ce classement pas du tout honorifique, et il est déjà l’heure de se dire au revoir.

Avec plus d’une heure et quarante-cinq minutes de débats, l’équipe du Lab a une nouvelle fois été généreuse. Ce n’est plus une surprise à force, mais toujours un plaisir de pouvoir écouter ses analyses et fous rires. Désormais, rendez-vous la semaine prochaine pour la suite et en attendant, attention aux pièges des matchs reportés tardivement messieurs dames !