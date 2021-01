Les Kings respectent (trop) la distanciation sociale : pire défense en NBA et taules en série, rien ne va plus à Sacto

Malgré une entame de saison 2020-21 pas inintéressante, c’est déjà la crise du côté des Kings. Pire équipe défensive de toute la NBA actuellement, Sacto se fait cartonner match après match. L’avenir de Luke Walton au sein d’un groupe perdu devient de plus en plus incertain.

Dire que les Kings sont en opération portes ouvertes depuis le début de saison est un euphémisme. L’équipe de Sacto est en réalité tout bonnement dégueulasse en défense, avouons-le sans avoir peur de froisser qui que ce soit. Si le tout début de l’exercice 2020-21 n’a pas été si mauvais que cela, avec trois victoires lors des quatre premiers matchs et une défense correcte (110 points encaissés en moyenne), ce constat plutôt encourageant s’est très rapidement effacé. Depuis, l’équipe coachée par Luke Walton navigue à vue et ça se voit très bien sur le pan statistique. Avec plus de 127 points encaissés de moyenne sur les neuf rencontres disputées depuis (trois victoires et six défaites dont plusieurs taules), Sacto a complètement craqué et nous offre de belles bouillies de basket. C’est bien dommage au vu de la qualité d’un effectif pas non plus amené à jouer les premiers rôles à l’Ouest, mais valant sans doute mieux que sa 13è place actuelle. Toujours est-il que ça ne va pas du tout et qu’il n’y a même pas besoin d’être mathématicien pour le savoir. Plusieurs chiffres permettent de convaincre le peu de personnes non convaincues à l’œil nu. Avec 123,2 points encaissés en moyenne par match cette saison (pour 113,6 points marqués, soit la 12è attaque), les Kings sont officiellement la pire défense de la NBA devant les Wolves, les Bulls ou encore les Wizards. Ça fait mal comme le dirait si bien Christophe Maé, très mal même. Pas mieux lotie en termes de defensive rating (soit les points encaissés pour 100 possessions), avec un indicateur de 120, l’équipe est là aussi tout en haut d’un classement au sein duquel il faut justement figurer le plus bas possible. Pour tirer deux ou trois larmes supplémentaires aux fans des Kings nous lisant, l’équipe fait également, et très logiquement, partie des pires équipes de la Ligue concernant les pourcentages au tir de ses adversaires. Dites-vous que les équipes affrontant Sacto cette saison shootent à 50,1% en moyenne et 39,8% à trois points. On comprend tout de suite que ça ne défend vraiment pas fort alors que les cartouches pour le faire sont pourtant là. Frustrant.

Le pire est sans doute en train d’être vécu à Sacramento. Malgré deux succès face aux Bulls (128 à 124) et contre les Pacers (127 à 122) en huit matchs depuis début 2021, il est impossible d’oublier les cartons encaissés. La défaite 137 à 106 contre des Warriors menés par un Stephen Curry en forme a été suivie d’une humiliation (144 à 123) contre les Raptors puis les Blazers (125 à 99). Après l’inattendue victoire contre Indiana, les difficultés sont revenues sur le devant de la scène face à ces mêmes Blazers (126 à 132) puis la nuit dernière lors d’un naufrage contre les Clippers (100 à 138). Comme l’a très bien relevé l’équipe de KingsFr sur Twitter à la suite du match, l’équipe de coach Walton est tristement rentrée dans l’histoire de la franchise la nuit dernière. En effet, avec une septième rencontre à plus de 120 points concédés, les Kings ont égalé la plus mauvaise série de l’histoire de la franchise, jusqu’alors très glorieusement détenue par les… Cincinnati Royals depuis 1961. Sacré coup de vieux pour ceux qui ont pu connaître cette horreur ! On ne l’a pas vécu par ici, mais ça ne devait vraiment pas être beau à voir. Malgré le peu de changements de l’intersaison et l’apport plutôt intéressant de la part du rookie Tyrese Haliburton, l’une des seules éclaircies des dernières semaines, la greffe ne prend pas à Sacto. Si l’on compare à la saison dernière, bouclée à la 12è place de la Conférence Ouest avec un bilan de 31 victoires et 41 défaites, l’équipe est même en nette régression. Pour cause, sur le dernier exercice, les Kings étaient une moins bonne attaque que défense, scorant 110,1 points en moyenne (22è attaque) et n’en encaissant que 112,1 en moyenne par match, ce qui les plaçait donc en 17è position dans ce domaine au sein de la NBA. Une énorme différence avec la saison actuelle, puisque les Californiens encaissent plus de dix points de plus à chaque match. Il est temps de faire jouer Hassan Whiteside, il ne reste bien plus que ça à tester avant de remercier Walton pour son apport des derniers mois !

Si on devait un peu plus illustrer le fiasco actuel côté défense … Depuis les Royals de Cincinnati bordel pic.twitter.com/FmAiAw3WLZ — Sacramento Kings France (@KingsFR_) January 16, 2021

Ça sent très mauvais du côté de Sacramento ces derniers jours. Après un début de saison correct, les Kings sont en train de couler à pic depuis début 2021. Pire défense de la NBA à la suite de plusieurs fessées dont celle de la nuit dernière contre les Clippers, Sacto va rapidement devoir réagir au risque de voir les Playoffs s’éloigner pour une 15è année consécutive. Luke Walton est donc assis sur un sacré hot seat !

Sources texte : NBA Stats, Basket Reference et ESPN