James Harden va payer 13 millions de dollars de taxe en plus sur les trois prochaines années : jouer dans une Superteam, ça a un prix

Ça y est, James Harden est officiellement un joueur des Nets, et ce après avoir forcé pendant plusieurs semaines son transfert pour rejoindre ses copains Kevin Durant et Kyrie Irving dans la ville qui ne dort jamais. Désormais résident de la Big Apple, James Harden va ainsi voir ses… taux d’imposition fortement augmenter, et le Barbu payera ainsi 13 millions de dollars de taxe supplémentaires lors des trois prochaines saisons. Tout compte fait, la Superteam avec Christian Wood et John Wall, c’était pas si mal non ?

On reste souvent bouche bée devant les énormes contrats que les joueurs NBA reçoivent. Mais entre ce que le joueur signe et ce que le joueur touche réellement, c’est un tout autre délire qui varie fortement entre les États. Si certains comme la Floride ou le Tennessee ne possèdent pas de taxe sur les revenus, d’autres comme la Californie ont des taux d’imposition forts. Ainsi, quand LeBron James a signé un contrat de quatre ans avec les Los Angeles Lakers pour 153 millions de dollars en 2018, seulement un peu moins de 50% de cet argent finira dans sa poche. Au contraire, s’il avait signé ce contrat avec le Miami Heat, il aurait touché à peu près 60% de la somme inscrit sur son contrat. La différence peut donc être énorme et James Harden va en faire pleinement les frais puisqu’il va déménager du Texas, un État sans impôt sur le revenu, à New York City qui possède parmi les taux d’imposition les plus forts du pays.

Selon Sportico, James Harden sera sujet à approximativement 12,7% de taux d’imposition réparti entre l’État de New York et la ville de New York City. Un montant qui devrait tourner autour des 13,6 millions de dollars sur les trois prochaines années, que Harden n’aurait pas eu à payer s’il était resté avec John Wall et DeMarcus Cousins dans le Texas. En plus de cela, la vie à NY sera bien plus chère qu’à Houston. 92% plus coûteuse si le Barbu choisit de vivre à Brooklyn et 162% s’il décide de s’acheter un penthouse dans Manhattan, comme l’indique toujours Sportico, qui se repose sur une analyse de Nerd Wallet. On précise néanmoins que nous n’avons pas été en mesure de savoir si cette augmentation du coût de la vie s’applique aussi aux strip-clubs mais nous nous ferons un plaisir de faire les recherches nécessaires pour nos lecteurs les plus curieux. Néanmoins, on ne se fait pas trop de soucis pour le MVP 2018, actuellement au cœur d’un contrat de quatre ans et 171 millions de dollars. Autant dire que le reste à vivre est plutôt correcte. Le Barbu survivra, même si on se questionne sur sa capacité ou non à distribuer autant de billets verts aux strip-clubs de NY que de Houston, il devra sans doute faire un petit effort de ce côté-là. C’est peut-être un mal pour un bien car Harden n’a pas rejoint les Nets pour jouer le premier tour des Playoffs. Moins d’argent, moins de strip-club, moins de McDo et plus de bagues, c’est tout ce qu’on souhaite à la barbe.

La Superteam avec Kevin Durant et Kyrie Irving aura un prix pour Harden puisque le Barbu dépensera donc 13 millions de dollars de taxe supplémentaires en habitant à New York. Allez, c’est qu’un mal pour un bien, s’il y a la bague au bout et si dans un an il force pour revenir à Houston, on comprendra très bien aussi. 13 millions c’est pas rien non plus, même pour Harden.

Source texte : Sportico