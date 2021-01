Air Jordan 1 High Black Volt : Jojo vous souhaite une bonne année 2021 avec un nouveau bijou

Même si on n’entend pas trop parler de lui en ce moment, Michael Jordan n’est jamais bien loin des débats ayant lieu dans les chaumières du monde entier. La sortie des Air Jordan 1 High Black Volt en ce début d’année 2021 le remet sur le devant de la scène, la paire est d’ailleurs disponible depuis hier chez notre partenaire Basket4Ballers.

La mythique Air Jordan 1, pensée et dessinée par Peter Moore en 1985 et portée par un certain Michael Jordan au début de sa fructueuse carrière n’a jamais cessée d’être repensée, légèrement modifiée et recolorée. Pour cette pièce faisant partie de la collection Printemps 2021 de la marque, Jordan Brand s’est inspiré de plusieurs modèles précédents pour nous offrir du neuf. La tige de la chaussure est en cuir blanc et est mise en valeur par des parties elles peinturlurées en noir et un inédit jaune moutarde. Le plus surprenant reste cette bande jaune fluo ou plutôt « volt » hébergeant le logo de la société à l’ancienne, les fameuses Wings. Pour les grands amateurs des détails présents sur les paires, une inscription translucide a été cousue à l’intérieur de la languette. L’occasion de frimer un peu avec les potes en disant que c’est un message personnel et inédit de Jordan. Tout le monde n’y verra que du feu, promis ! On ne vous assure pas d’être aussi chaud que Jordan sur les parquets à la fin des années 1980 avec cette paire aux pieds ou d’avoir autant de flow qu’un joueur NBA mais il y aura déjà un bon début.

La fiche :

La grande-soeur : les Air Jordan 1 Retro High OG Rookie Of The Year, pour se rappeler les débuts en NBA d’un JoJo qui était déjà à part.

les Air Jordan 1 Retro High OG Rookie Of The Year, pour se rappeler les débuts en NBA d’un JoJo qui était déjà à part. On les imagine à ses pieds : Terry Rozier, histoire de faire plaisir au patron. Scary Terry est l’un des leaders des jeunes Hornets détenus par Jordan et un vrai sapologue, tout est réuni pour en faire un bon ambassadeur.

Terry Rozier, histoire de faire plaisir au patron. Scary Terry est l’un des leaders des jeunes Hornets détenus par Jordan et un vrai sapologue, tout est réuni pour en faire un bon ambassadeur. L’occasion parfaite pour les porter : le dimanche après-midi, pour être prêt à enchaîner repas de famille avec style puis petite opposition au terrain en extérieur du coin s’il le faut.

le dimanche après-midi, pour être prêt à enchaîner repas de famille avec style puis petite opposition au terrain en extérieur du coin s’il le faut. On aime : l’association entre le blanc, le doré et le noir est vraiment royal, il faut le dire.

l’association entre le blanc, le doré et le noir est vraiment royal, il faut le dire. On aime moins : pas fan de cette couleur « volt », soit le jaune fluo, mais il en faut pour tous les goûts !

Les Air Jordan 1 High Black Volt sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 159,99 euros. Si vous les achetez, en plus d’avoir un petit flow, vous aurez un moins un point en commun avec le grand MJ, c’est déjà mieux que rien, non ?

Source : Jordan Brand