Preview de la soirée NBA : démarrage à l’Est, détour par le Texas et dessert en Californie, pour voir si Stephen Curry est toujours aussi chaud

En ce début d’année et de semaine, la NBA ne faiblit pas et nous offre à nouveau une nuit bien remplie. Neuf rencontres, dont plusieurs affiches alléchantes, sont au programme. Certaines équipes connaissant un début de saison moins bon qu’espéré, et ainsi les Raptors, les Mavericks, les Bucks ou encore le Heat devraient tout faire pour enfin trouver un rythme de croisière.

1h00 : Magic – Cavaliers : bien dégarni (aucun jeu de mot n’a été osé sur ce sujet difficile pour chaque homme) sur les ailes en l’absence de ses freaks Chuma Okeke et Jonathan Isaac, le Magic a marqué le pas ces derniers jours. Tout le contraire des Cavaliers, portés par Collin Sexton en l’absence de Kevin Love et Isaac Okoro (et possiblement Darius Garland, touché à l’épaule). Le possible retour sur les parquets d’Evan Fournier, touché au dos, ferait du bien aux Floridiens pour l’emporter face aux Cavs dans ce choc de la Conférence Est. Si la phrase peut paraître folle, elle est bien vrai, les deux équipes possédant pour l’instant un bilan de quatre victoires et deux défaites leur permettant d’occuper le haut du classement à l’Est.

1h00 : Sixers – Hornets : tout va pour le mieux chez les Sixers, en tête à l’Est. L’équipe coachée par Doc Rivers réalise un superbe début de saison avec un scoring bien réparti et un Joel Embiid retrouvé. Deux jours après avoir marché sur la faible raquette des Frelons (19 points et 14 rebonds), voilà que le Camerounais retrouve déjà sa victime favorite, un certain Bismack Biyombo, bien esseulé sans Cody Zeller. On a hâte de voir ce duel de poids lourds dans la peinture, et ce match sera aussi l’occasion de zieuter une nouvelle fois le trio Rozier-Graham-Ball, les trois têtes brulées composant la ligne arrière des Hornets.

1h30 : Hawks – Knicks : tout juste défaits par les Cavaliers (91 à 96), les Hawks vont être bien remontés. Après avoir triomphé avec la manière contre les Nets (114 à 96), Trae Young et les autres bébés aigles ont prouvé leur inconstance sans les anciens actuellement sur la touche (Rajon Rondo, Danilo Gallinari). Les Knicks de Tom Thibodeau, avançant sans Frank Ntilikina, Alec Burks ou encore Obi Toppin, tous blessés, ne seront pour autant pas des adversaires faciles, eux qui ont battu les Cavaliers mais aussi les Pacers il y a peu. Donc si l’on suit un raisonnement complètement capillotracté, les New Yorkais se déplacent à la State Farm Arena dans la peau des favoris pour cette rencontre.

1h30 : Heat – Thunder : Theo Maledon est un crack, il l’a confirmé contre le Magic (12 points et 4 passes), et en plus il est Français, donc il est bon de le rappeler à tout-va. Non, il n’y aucun excès de chauvinisme dans ces propos, même pas une once de fierté de la formation tricolore, promis. Le meneur et le reste de son groupe, savant mélange de vieux croûtons très utiles (Al Horford et George Hill) et de jeunes talents (Luguentz Dort, Darius Bazley mais surtout Shai Gilgeous-Alexander), se déplacent à Miami pour y affronter un Heat retrouvant ses forces vives. Ce sera malheureusement sans le bambin au nom imprononçable, Aleksej Pokusevski, absent pour cause de protocole commotion cérébrale. L’affiche est tout de suite moins sexy, on vous l’accorde.

1h30 : Raptors – Celtics : avant-derniers de la Conférence Est entre les Pistons et les Wizards, les Raptors sont vraiment dans le dur en ce début de saison 2020-21. Ce choc contre les Celtics, disputé à Tampa (Floride), sera soit une belle relance pour les Canadiens, soit une nouvelle déception prenant la forme de sonnette d’alarme. Les C’s, toujours privés de Kemba Walker, seront eux en back-to-back après leur courte victoire (122 à 120) contre les Pistons ce dimanche soir grâce à un game winner de Jayson Tatum. À Toronto d’en profiter !

2h : Rockets – Mavericks : sale début de saison pour les Mavericks. Pour le moment privés de Kristaps Porzingis, possiblement de retour avant la fin du mois, mais aussi d’un Luka Doncic touché aux quadriceps et toujours incertain pour ce second match d’un back-to-back, les Mavs n’y arrivent pas. Ce derby texan face aux Rockets aurait pu être un choc de grosses cylindrées de l’Ouest mais James Harden est lui aussi très incertain puisque touché à la cheville. Sans lui, John Wall (28 points) et Christian Wood (20 points et 15 rebonds) ont assuré contre les Kings samedi soir (102 à 94), et ce sera sans doute à eux de réitérer leur performance si le meilleur client des strip clubs au sein de la NBA est encore laissé sur la touche.

2h : Bucks – Pistons : Blake Griffin ne va pas avoir le temps de cogiter après sa fin de match galère face aux Celtics (13 points à 4/14 au tir dont 3/10 à 3-points). Mis sur les fesses par l’insolent Jayson Tatum avant qu’il ne fasse très mal à tout Detroit avec son shoot de la gagne, l’ailier-fort va pouvoir se rattraper dès cette nuit. Opposé à Giannis Antetokounmpo, le grand roux va malgré tout avoir un sacré client face à lui. Même sans Josh Jackson, touché à la cheville la nuit dernière, les Pistons ont un possible beau coup à faire après avoir montré de belles choses pas assez souvent récompensées par des succès depuis le début de l’exercice 2020-21.

2h : Pelicans – Pacers : toujours sans T.J. Warren et Jeremy Lamb notamment et après un match bien moche contre New York où seul Malcolm Brogdon (33 points et 7 rebonds) était adroit, les Pacers vont tenter de se racheter à la Nouvelle-Orléans. De leur côté au complet, les Pelicans vont tenter d’enchaîner après deux belles victoires contre le Thunder puis les Raptors. Le duo formé par Brandon Ingram et Zion Williamson pourrait faire à nouveau des dégâts face à Victor Oladipo et Domantas Sabonis. Préparez-vous à voir Stan Van Gundy gueuler sur ses joueurs comme un dératé au bord du parquet. On se croirait en 2010 !

4h : Warriors – Kings : malgré les 62 points de Stephen Curry la nuit dernière face aux Blazers (137 à 122), une véritable bouffée d’air frais au sein d’une période si difficile pour les Warriors, tout n’est pas redevenu rose pour autant. Cette rencontre contre les Kings sera le parfait match piège pour rechuter derrière ce succès très prometteur, notamment pour les énigmatiques Andrew Wiggins et Kelly Oubre Jr.. Les Kings se déplacent eux sans leur rookie Tyrese Haliburton, blessé au poignet, et aimeraient confirmer un début de saison pas inintéressant. Les gamineries des papas de Marvin Bagley III et De’Aaron Fox sur les réseaux sociaux ne sont cependant pas des plus rassurantes pour conserver un bon esprit au sein du groupe de Luke Walton. Pour l’instant ça tient !

