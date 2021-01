Evan Fournier rejoint l’infirmerie du Magic : une première défaite et une blessure, sympa cette nouvelle année qui commence

Certains commencent l’année avec des bonnes résolutions, d’autres en ont déjà plein le dos de 2021. C’est malheureusement le cas de notre Evan Fournier national, qui a quitté ses partenaires à cause de douleurs dorsales. On espère que sa sortie est surtout préventive.

Peut-être qu’on s’inquiète pour rien, que demain on nous dira que ce n’est pas grand-chose mais c’est le 1er janvier et on a le droit d’être un peu chauvin de temps en temps. Forcément, quand on voit Evan Fournier sortir du terrain et grimacer à cause de douleurs au dos, ça n’inspire pas forcément à l’optimisme. Pour le Magic non plus d’ailleurs, qui vient de perdre coup sur coup ses deux spécialistes sur les ailes. Selon Josh Robbins, qui suit le Magic pour The Athletic, Orlando pourrait vite se sentir très dépeuplé aux postes 2-3.

Terrence Ross availability is considered "day-to-day" due to his hamstring injury, Steve Clifford said. Then, tonight, Evan Fournier suffered from back spasms in the first quarter. Suddenly, the Magic are very thin on the wing. — Josh Robbins (@JoshuaBRobbins) January 1, 2021

« La disponibilité de Terrence Ross sera étudiée au jour le jour suite à sa blessure au tendon, selon Steve Clifford. Et ce soir, Evan Fournier souffrait de spasmes dans le dos dès le premier quart-temps. Soudainement, le Magic parait léger sur les ailes. »

Il est vrai qu’avec la perte de Ross et de Vavane, c’est près de 38 points par soir en cumulé qui sont stationnés à l’infirmerie, c’est la perte de ton arrière titulaire et de l’un des meilleurs remplaçants de la ligue. S’ils sont incapables de tenir leur place prochainement, on devrait voir davantage Cole Anthony et Dwayne Bacon sur le parquet, et si on aurait bien aimé ajouter Chuma Okeke à cette liste, malheureusement le rookie, capable de jouer 3 ou 4, s’est reblessé à la jambe, la même que l’an dernier… On espère pour lui qu’il s’agit d’une blessure sans trop de gravité car, pour rappel, il s’était fait les ligaments croisés il y a un an et avait raté toute sa première année en NBA. Pour en revenir au dégarni de Charenton, les spasmes au dos sont une blessure assez régulières en NBA. On a vu Anthony Davis être diminué par ce mal cet été dans la bulle et il avait toutefois pu tenir sa place avec la réussite qu’on connaît. On ne va pas faire dans la comparaison, tout dépend du degré de douleur du joueur et voir si cela revient régulièrement ou non, on espère juste que ce ne sera pas le cas.

Evan Fournier s’est donc blessé au dos et ça ne fait pas les affaires du Magic. Déjà privé de Terrence Ross et puis de Chuma Okeke la nuit passée, Orlando est affaibli d’un nouveau joueur en la personne de Vavane. Il va peut-être falloir appeler du renfort pour combler le manque, à moins qu’un petit jeune sorte les prestations qu’il faut pour faire oublier les cadres. Au moins un peu.