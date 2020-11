EuroBasket 2022 : l’Equipe de France fait coup double face à l’Allemagne, on attend toujours le premier shoot raté de Matthias Lessort

Après une victoire aussi logique que convaincante vendredi face à la Grande-Bretagne, les Bleus investissaient une nouvelle fois le Palais des Sports de Pau cet après-midi, face à l’Allemagne, pour le quatrième match d’une série de six qui devrait selon toute logique envoyer l’Equipe de France à l’EuroBasket 2022. A l’arrivée un match poussif mais une victoire sérieuse, grâce une fois de plus à des soldats décomplexés et fiers d’honorer le drapeau quand on fait appel à eux. Le vivier qu’on vous dit, le vivier.

Il y avait déjà une revanche à prendre. Amath M’Baye, David Michineau, Alexandre Chassang, Yakuba Ouattara, Isaia Cordinier, Axel Julien, Lahaou Konate et Axel Bouteille, tous avaient connu la défaite inaugurale de ce Groupe G en février dernier face à l’Allemagne, et tels des poilus blessés au front voici qu’ils étaient de retour pour montrer que la France du basket savait réagir. Trêve de parallèles pseudo-politico-historiques, parlons un peu de basket et envoyons sans plus attendre l’info principale : les Bleus de Vincent Collet ont assuré. Le service minimum peut-être, mais ils ont assuré. Un match rugueux, une grosse entame du taulier Andrew Albicy, des quarts-temps 2 et 3 compliqués, des Allemands qui tentent un astucieux hack-a-Lessort, car si le bondissant Mat’ avait décidé de ne rien rater ce soir, rappelons tout de même que sur la ligne Mat n’est pas la MatMut non plus. Lessort parlons-en d’ailleurs, car si on attend toujours un mauvais film de Tarantino ou un mauvais album de Cabrel, on attend toujours un shoot raté de l’intérieur français face aux Allemands. 7/7 dans le champ cet après-midi alors on oublie les lancers, on ne regarde pas les stats et on dit bravo pour cette dédicace à Anne Sinclair, même si cette vanne est évidemment réservée aux plus de 30 ans.

Un autre qui a grandement participé à la victoire française ? Yakuba Ouattara, qui a confié en conférence de presse avoir du avaler en quatrième vitesse son repas mardi au restau pour filer prendre l’avion et rejoindre le groupe de Vincent Collet… avant donc de claquer son record en sélection cet après-midi avec 24 points saupoudrés d’une défense bien active. Voilà le genre de renfort décomplexé qui sert la France, voilà qui prouve une nouvelle fois que la profondeur française en terme de talent n’a pas grand chose à envier aux copains européens, et voilà donc comment on torche sérieusement un dernier quart-temps pour l’emporter 86-74 – le score, c’est important parait-il – et consolider ainsi une première place logique mais néanmoins pas offerte sur un plateau.

Une prestation solide, et c’est plutôt rassurant quand on voit comme les Lituaniens, les Serbes ou les Espagnols galèrent lors de ces éliminatoires face à la Suisse, le Danemark, Israël, la Syldavie du Nord ou la Bordurie Occidentale. Prochains rendez-vous ? Les 20 et 22 février prochains face à la Grande-Bretagne et le Montenegro, pour conclure avec le sourire ces fenêtres internationales toujours difficiles à gérer en terme de groupe mais qui auront au final révélé quelques visages dont on pourrait reparler très vite. Well deserved messieurs, job is done.