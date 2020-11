Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee : l’esprit du Dragon et du Mamba en une seule paire de sneakers

On connaissait déjà le featuring entre Bruce Lee et Kareem Abdul-Jabbar dans Game of Death. Cette voit, les designers de la marque basée à Beaverton ont rêvé d’un mix entre le Dragon et le Black Mamba et cela donne les Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee. Inscrivez-vous dès maintenant à la raffle sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour ne pas rater l’opportunité de cop cette pièce de collection.

On n’est pas près de faire le deuil du numéro 8 et 24 des Lakers dont la disparition a choqué toute la planète en janvier dernier. Parti beaucoup trop tôt, Kobe Bryant devait devenir Hall of Famer cette année. Une récompense amplement méritée pour le seul joueur à avoir deux maillots accrochés au plafond du Staples Center. En plus de son héritage statistiques et qui se compte en nombre de trophées, le Black Mamba a aussi vendu du rêve à des millions de sneakerheads tout au long de sa carrière, en particulier avec les Nike Kobe 5 Protro. Cela tombe bien, c’est justement le modèle choisi par la firme à la virgule pour réaliser un featuring improbable avec la star du kung-fu, Monsieur Bruce Lee évidement. Pas la peine d’épiloguer, vous avez reconnu sa combinaison noire et jaune. C’est magnifique mais alors comment peut-on réussir à se procurer ce bijou ? Il faudra pour cela passer par une inscription, car comme vous pourrez vous en douter, il n’y en aura pour tout le monde. Ensuite, obligation de déposer une petite mention j’aime sur la page Facebook de B4B et de s’abonner au compte Instagram de la boutique. Enfin, pour compléter le processus, vous devrez faire un screenshot du visuel de la raffle disponible dans la story de Basket4Ballers sur Instagram et le partager dans votre story en taggant @basket4ballers ainsi que trois amis. La chance s’occupera du reste, en espérant que vous repartiez avec un W.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kobe 5 Protro Chaos, un coloris absolument incroyable lui aussi.

les Nike Kobe 5 Protro Chaos, un coloris absolument incroyable lui aussi. On les imagine déjà à ses pieds : Devin Booker pour célébrer le retour des Suns en Playoffs.

Devin Booker pour célébrer le retour des Suns en Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : devant la compil des meilleurs films de Bruce Lee que vous allez recevoir pour Noël. Woops, désolé pour le spoiler.

devant la compil des meilleurs films de Bruce Lee que vous allez recevoir pour Noël. Woops, désolé pour le spoiler. On aime : deux icones internationales dans leur domaine réunies en une seule paire, ici c’est un grand oui.

deux icones internationales dans leur domaine réunies en une seule paire, ici c’est un grand oui. On aime moins : comme toujours pour les raffle, on regrette qu’il n’y ait pas plus de stocks.

Inscrivez-vous au tirage au sort pour les Nike Kobe 5 Protro Bruce Lee sur le site de notre partenaire Basket4Ballers. Les heureux gagnants devront quand même débourser 174,90 euros pour se les offrir.

