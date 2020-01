Nike Kobe 5 Protro Chaos : même à la retraite, le Mamba continue de casser le game

Déjà un best-seller à l’époque de sa première sortie, la Nike Kobe 5 Protro Chaos fait son retour en boutique et chez notre partenaire Basket4Ballers pour le plus grand bonheur des nostalgiques et des collectionneurs.

On a l’impression de ne jamais avoir autant vu le quintuple champion NBA que depuis qu’il est à la retraite. Pourtant, ce n’est pas faute d’avoir participé à plus de 1300 matchs en carrière. Mais comme on pouvait l’imaginer, Kobe Bryant ne peut pas rester en place et il n’a pas encore envie de partager son temps entre le potager et le canapé pour regarder Des Chiffres et des Lettres. Du coup, Vino gagne des Oscars, transmet son savoir aux jeunes générations, s’occupe de ses filles et va notamment supporter sa franchise de coeur dès qu’il a cinq minutes de libres. Mais le business tient aussi une place importante dans son emploi du temps et quoi de mieux pour entretenir sa marque que de ressortir un vieux modèle de sneakers de sa collection ? Comme KB24 aime faire les choses de manière carrée, il a choisi les Nike Kobe 5 Protro Chaos portées à l’occasion du Christmas Game il y a dix ans et rendant hommage au Joker de Heath Ledger. Une décennie tout pile vient de s’écouler et Joaquin Phoenix vient d’interpréter ce même rôle dans un film du même nom. Toutes les planètes étaient donc alignées pour que la Kobe 5 ressorte des cartons lors de cette rentrée civile 2020. Comme on peut s’y attendre, on a donc droit à un mélange de noir et de blanc mais aussi de violet en référence au costume du antihéros et de vert pour ses cheveux qui ne cessent d’être imités avec plus ou moins de réussite lors des soirées étudiantes spécial Halloween. Enfin, le détail qui tue ce sont ces lacets rouges à pois qui pourraient tout à fait se retrouver sur les propres pompes du clown.

La fiche :

La grande-sœur : la Curry 2 Batman, pour tenter de stopper le Joker dans ses méfaits.

la Curry 2 Batman, pour tenter de stopper le Joker dans ses méfaits. On les imagine déjà à ses pieds : le Mamba quand il se pointe en courtside par surprise pour surveiller LeBron James et les Lakers.

le Mamba quand il se pointe en courtside par surprise pour surveiller LeBron James et les Lakers. L’occasion parfaite pour les porter : le jour de son intronisation au Hall of Fame ? On demande ça au hasard hein.

le jour de son intronisation au Hall of Fame ? On demande ça au hasard hein. On aime : le timing de cette sortie car on a quand même beaucoup plus kiffé Joker que Suicide Squad.

le timing de cette sortie car on a quand même beaucoup plus kiffé Joker que Suicide Squad. On aime moins : ressortir un vieux modèle au prix actuel, c’est un beau coup commercial mais ça nous arrange pas forcément alors que l’une de nos résolutions de l’année était de faire attention au portefeuille.

La Nike Kobe 5 Protro Chaos est disponible sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 174,90 euros. Avec un petit Blueray du Joker vous ne pouviez pas mieux commencer l’année.

Source : Nike