Sam Cassell rejoint le staff de Doc Rivers chez les Sixers : y’a du talent sur le banc, maintenant faudrait s’occuper du parquet

Du coté de Philly, ça ne s’arrête plus. Le coaching staff de Doc Rivers enregistre une nouvelle arrivée avec l’annonce de la signature d’un nouvel assistant, Sam Cassell, en provenance de Los Angeles. Bon, c’est le dernier là ?

Après avoir annoncé la signature de Daryl Morey à la tête des opérations basket, les Sixers continuent leur moisson automnale en terme d’encadrement d’équipe. Ainsi, comme le révèle Kurt Helin de NBC Sports, c’est bien Sam Cassell qui rejoint aujourd’hui la maison de Philadelphie. L’ancien assistant des Clippers, pressenti à l’origine comme un potentiel successeur du Doc à L.A. avant que Tyronn Lue ne soit nommé, avait également été mentionné pour reprendre le projet Rockets. Finalement, « le Chinois » ne prendra pas un poste de coach en chef et décide donc de rester un homme de l’ombre et de suivre tonton Rivers en Pennsylvanie. Avec trois bagues de champions en tant que joueur, dont une gagnée avec comme coach… Doc Rivers, Cassell n’a connu les bancs NBA qu’en tant qu’assistant, depuis 2009. Après un essai à Washington puis six ans passées aux cotés de Rivières à Los Angeles, Sam semble être accroché à son mentor et est prêt à le suivre même jusqu’au Process.

A Philly, l’homme qui aurait pu épouser Monica Belluci à une lettre près retrouvera du beau monde, puisque les Sixers n’ont clairement pas chômé dans ces dernières semaines. Après la signature de Doc Rivers, c’est Dave Joerger, ancien coach des Kings et des Grizzlies, qui avait rejoint le bateau en tant qu’assistant. Plus récemment, c’est l’ancien assistant des Pacers et spécialiste de la défense, Dan Burke, qui s’est aussi engagé. Juste comme ça, on vous offre votre petit plaisir sucré quotidien en vous renvoyant vers cette vidéo de ce bon vieux Dan, c’est pour nous ça fait plaisir. Quoi qu’il en soit, on a l’impression qu’après avoir fait tranquillement son marché pour étoffer le coaching staff et le management, on va encore entendre parler des 76ers dans les années à venir. Parce qu’avec l’arrivée de Daryl Morey, on imagine qu’il va y’avoir aussi du mouvement chez les joueurs, des arrivées de petits et des départs de grands. Un Process 2.0 semble donc prêt à démarrer à Philadelphie, et on espère que l’ex duo des Clippers Rivers – Oncle Sam n’a pas prévu de faire vivre aux amis de Pennsylvanie des moments de choke intense.

Alors que Sam Cassell est annoncé comme nouveau renfort du coaching staff de Doc Rivers, à Philadelphie, les fans des Sixers ont soudainement un léger coup de chaud : deux éléments de Choke City côte à côte pour redresser une équipe de losers, ça fait beaucoup là non ?

