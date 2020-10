Draft NBA 2020 : petit focus sur les derniers bruits de couloir, à trois semaines pile-poil du jour J

Une petite vingtaine de jours. Voilà le temps qui reste aux 30 franchises de la Ligue pour bien se préparer en vue de la prochaine Draft NBA, prévue le 18 novembre 2020. Et plus ça approche, plus on a droit à des rumeurs sur les intentions des uns et des autres.

On a ainsi décidé de fouiller un peu auprès des différents insiders US, dont Kevin O’Connor de The Ringer, pour vous informer des derniers bruits de couloir plus ou moins crédibles. Quelle équipe est sur tel ou tel prospect ? Qui veut trader son pick ? Qui veut monter ou descendre dans la Draft ? Allez, c’est l’heure de faire un petit point.

Les Hornets sur James Wiseman : possédant le troisième choix de la Draft, les Frelons kiffent bien le pivot de 19 ans et ont besoin de se renforcer sur ce poste. Problème, ce n’est pas sûr que Wiseman soit encore disponible au moment où Charlotte choisira son pick, la franchise de Golden State étant également intéressée par le jeunot. Les Hornets envisagent donc de négocier avec les Wolves (1er choix) et les Warriors (2è choix) pour monter dans la Draft et ainsi assurer le coup, même s’il faudra évidemment lâcher une contrepartie. Si jamais ça foire et que Wiseman leur passe sous le nez, les Frelons pourraient miser sur l’arrière formé à Georgia Anthony Edwards, à condition qu’il soit dispo évidemment. (The Ringer, Charlotte Observer)

Les Bulls pourraient miser sur un playmaker : malgré la présence de joueurs comme Zach LaVine et Coby White sur le backcourt, les Taureaux n'excluent pas de drafter un playmaker avec leur quatrième choix le 18 novembre prochain. Au contraire, ça serait même une grosse possibilité, surtout si un prospect comme LaMelo Ball est disponible au moment de la sélection des Bulls. (The Ringer)

Obi Toppin a la cote chez les Cavaliers : avec leur cinquième choix, les Cavs auraient notamment Obi Toppin dans leur viseur. La preuve, le joueur formé à Dayton va être testé par la franchise de Cleveland cette semaine dans le New Jersey. Toppin n'est évidemment pas le seul prospect qui intéresse les Cavaliers, mais il semble avoir la cote auprès de Koby Altman et J.B. Bickerstaff. (The Ringer, Cleveland.com)

Les Hawks seraient prêts à transférer leur 6è choix : visiblement, les Faucons ne sont pas très chauds à l'idée d'ajouter un jeunot supplémentaire à l'effectif avec leur 6è choix. Ils ont déjà du talent et du potentiel, maintenant ils veulent grandir et pour ça, il faut des vétérans autour de Trae Young et Cie. C'est pourquoi les Hawks envisagent sérieusement de transférer leur pick pour obtenir un joueur capable de les aider tout de suite dans leur objectif, qui est de se mêler à la course aux Playoffs la saison prochaine. Pour info, Atlanta possèdera aussi pas mal de cap space à l'intersaison, ce qui peut ouvrir des possibilités dans les négociations pour un transfert. (The Ringer)

Comme Chicago, les Pistons visent un playmaker avec leur 7è choix : ce n'est pas vraiment une surprise vu les besoins des Pistons à la mène (c'est le désert autour de Derrick Rose, qui se retrouve d'ailleurs dans les rumeurs). La franchise de Detroit se tournera probablement vers un playmaker à la Draft, ça parle du joueur formé à Iowa State Tyrese Haliburton mais on imagine que Killian Hayes est aussi dans les discussions. Comme avec les Hawks, on garde également en tête la belle marge salariale de Detroit à l'intersaison, la franchise du Michigan étant souvent liée au playmaker des Raptors Fred VanVleet, agent libre en 2020. (The Ringer)

Si la Draft NBA 2020 ne possède pas forcément de gros prospects, elle promet d’être imprévisible. Aujourd’hui, c’est vraiment difficile de dire qui va miser sur qui et surtout, y’a moyen d’avoir plusieurs transferts le jour J. On ne devrait pas s’ennuyer.

