Extension ou pas, les Bucks ne vont pas transférer Giannis Antetokounmpo : quand on possède un Freak, faut prendre des risques

Possible agent libre en 2021, Giannis Antetokounmpo est dans le viseur de plusieurs franchises très ambitieuses. Va-t-il rester chez les Bucks ? Emmènera-t-il ses talents ailleurs ? C’est encore trop tôt pour répondre à ces questions mais en tout cas, ne comptez pas sur Milwaukee pour transférer le Freak.

C’est un scénario qui n’est pas souvent mis sur la table, mais qu’on devait garder en tête vu la situation. Et si on assistait à un transfert de Giannis Antetokounmpo avant la fameuse Free Agency 2021 ? Bah oui, en cas de non-prolongation du double MVP durant l’intersaison, les Bucks pourraient très bien décider de l’envoyer ailleurs pour s’assurer une belle contrepartie et ainsi éviter le risque de perdre ce talent générationnel contre nada. Mais comme l’annonce Tim Bontemps d’ESPN, qui cite plusieurs sources, cela ne se fera pas. Im-po-ssible ! On sait que le Freak sera éligible à une supermax extension dans les prochaines semaines et la franchise de Milwaukee va évidemment lui offrir. Même en cas de refus, ce qui est largement possible étant donné que Giannis voudra probablement laisser ses options ouvertes en 2021 après les échecs récents des Bucks en Playoffs, ces derniers vont garder leur joyau et tenter de maximiser la saison prochaine. Tout ça évidemment dans un contexte de pression maximale car il faudra convaincre le Freak, lui faire comprendre que Milwaukee est the place to be pour la suite de sa carrière, à la fois sur le plan sportif, financier, et personnel. Mis à part une demande de transfert de Giannis dans un futur proche ou en pleine saison, ce qui n’arrivera sans doute jamais, les Bucks vont tout faire pour tenter de le conserver, peu importe son statut d’agent libre en 2021.

Logique on a envie de dire. Quand vous possédez le double MVP de la NBA ainsi que le Défenseur de l’Année, vous prenez le risque, point barre. Encore plus quand vous évoluez dans un petit marché comme Milwaukee, où les stars n’ont pas trop l’habitude de se poser. Peut-être que ça se terminera mal avec un départ du Freak et une longue période de reconstruction qui s’ensuit, mais si vous avez une chance de le prolonger pour les années à venir et ainsi de disputer le titre sous son impulsion, il faut jouer le coup à fond. Car sinon, les regrets seront éternels. Il y aura toujours cette question qui rôdera dans les rues de Milwaukee : et si Giannis était resté à la maison ? Il y a une différence entre la jouer safe et la jouer petit bras. Un grand poète a dit un jour, « Vous prenez jamais de risques et vous vous plaignez d’avoir une vie de m*rde », disons que cette phrase correspond assez bien à la situation. Maintenant, qui sait, peut-être qu’Antetokounmpo signera sa supermax extension dès l’intersaison 2020, c’est un scénario qu’on ne peut pas exclure car le Grec semble quand même attaché au Wisconsin. Un scénario rêvé pour les Bucks évidemment, car cela enlèverait toute la pression qui accompagne la potentielle Free Agency de Giannis. Mais comme dit au-dessus, le MVP a plutôt intérêt à attendre avant de prolonger, histoire de forcer les Daims à faire leur max pour améliorer l’équipe.

Un transfert de Giannis Antetokounmpo en amont de la Free Agency 2021 est donc à ranger aux oubliettes. Il fera toute la saison prochaine à Milwaukee, et après qui vivra verra. Bucks ? Warriors ? Heat ? Raptors ? Mavericks ? Châteauroux ? À vos pronos.

Source texte : ESPN