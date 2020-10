Actualité NBA : on fait le tour des dernières grosses infos ! Apéro TrashTalk

La saison à peine terminée qu’il est déjà l’heure de se poser sur les dossiers chauds en NBA. Rudy Gobert peut-il shooter à 3-points ? Mario Hezonja a-t-il le niveau All-Star ? Les Hornets joueront-ils les Playoffs en 2021 ? Enormément de questions et ça tombe bien, on ne répond à aucune d’entre elles.

Désolé aux copains mentionnés ci-dessus mais ici on parle de vrais dossiers, ceux qui font causer actuellement. La valse des coachs avec l’arrivée de Doc Rivers à Philly ou la promotion interne de Tyronn Lue avec les Clippers, le grand ménage opéré à Houston avec le départ de Mike D’Antoni et Daryl Morey, et déjà les premières rumeurs de style Free Agency, avec notamment le dossier Giannis Antetokounmpo et le nom de Derrick Rose qui revient avec insistance du côté des… Lakers. 1h15 de papotage sur le canapé le plus swag du YouTube game, devant la tapisserie la plus connue des Internet, et la preuve que la NBA ne s’arrête jamais.

La Draft, la Free Agency, le salon de la Gastronomie ou du modélisme tout y passe ou presque, et nous on se donne rendez-vous très vite pour de nouvelles aventures car notre petit doigt bien averti nous dit que ça devrait bouger dans les prochaines semaines. On parie ?