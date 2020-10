Officiel, Nate Bjorkgren est le nouveau coach des Pacers : le poulain de Nick Nurse prend son envol

Le jeu des chaises musicales continue sur les bancs de la NBA et les derniers participants vont devoir se dépêcher car le nombre d’opportunités fond à vue d’oeil. Cette fois, c’est la place des Pacers qui a trouvé preneur, la franchise de l’Indiana faisant confiance à un débutant, Nate Bjorkgren, pour succéder à Nate McMillan.

Un vent de fraîcheur souffle sur la NBA en ce moment. Ce n’est pas l’hiver qui arrive, après tout la Draft n’a pas encore eu lieu et la Free Agency n’a pas commencé. Non, c’est simplement le paysage des bancs qui est en train de changer aux quatre coins de la Ligue. Contrairement aux Sixers, aux Bulls ou aux Clippers qui ont décidé de faire confiance à des entraîneurs déjà bien établis, les Pacers ont préféré donner sa chance à un petit nouveau selon Shams Charania de The Athletic. Assistant de Nick Nurse à Toronto depuis deux ans, Nate Bjorkgren prend du galon et vient d’accepter son premier poste de head coach NBA. Même si le nom ne vous dit rien, le fils caché d’un tennisman célèbre a déjà un joli CV. Depuis deux ans, il a donc participé à l’ascension des Raptors en tant qu’assistant auprès de son mentor récemment élu Coach of the Year. Avant cela, il avait passé deux saisons comme assistant à Phoenix mais c’est en D-League qu’il a fait ses preuves dans différentes franchises entre 2007 et 2015. A 45 ans, le natif de l’Iowa se sent prêt à endosser un rôle plus exposé médiatiquement et aura donc pour mission de prolonger la série de cinq qualifications en Playoffs consécutives d’Indianapolis et plus si affinité.

The Indiana Pacers are hiring Raptors assistant Nate Bjorkgren as their new head coach, sources tell @TheAthleticNBA @Stadium. — Shams Charania (@ShamsCharania) October 20, 2020

Sweepés par le Heat au premier tour des Playoffs dans la bulle, les Pacers ont fait machine arrière en se séparant de Nate McMillan à qui ils venaient d’offrir une prolongation deux semaines auparavant. Souvent sous-estimés, les Fermiers sont plaisants à voir jouer mais ils ne veulent pas se contenter de faire de la figuration tous les ans en postseason. C’est là que Nate Bjorkgren intervient. Désigné head coach pour la première fois à 23 ans, dans un lycée de son Iowa natal, cet ancien meneur de jeu est également dans le staff des équipes de baseball et de football en plus de donner des cours d’histoire et d’EPS ou de conduire le bus de l’équipe tous les samedis. Des responsabilités à la pelle qui lui ont permis de mûrir plus rapidement que les autres. Un jour, il décide de quitter son bled pour vivre la vie en grand dans une métropole US. Direction Phoenix où un autre lycée le recrute. Mais Nate n’est pas rassasié et plaque tout pour rejoindre son ancien entraîneur NCAA en D-League. En 2007, il devient donc assistant coach bénévole de l’Iowa Energy dans le staff de Nick Nurse avant de retrouver son mentor dans le camp adverse lors des Finales de l’antichambre de la NBA en 2013. A ce moment-là, le rockeur à lunettes est ambitieux pour son ami et lui.

« Il n’y a aucune raison qu’on ne puisse pas faire ça au niveau supérieur. »

Toujours en lien durant toutes ces années, le double N voulait à tout prix l’avoir à ses côtés pour ses premiers pas en tant que head coach NBA en 2018. Une collaboration qui s’est tout de suite concrétisée par un titre de champion NBA avec les Raptors. Mais un an plus tard, l’entraîneur de Toronto ne peut pas cacher sa pépite plus longtemps et pour la deuxième fois, il laisse son poulain aller voler de ses propres ailes, dans l’Indianapolis.

Ce n’est pas un parfait inconnu sur qui les Pacers ont misé. Formé par le meilleur entraîneur en activité si l’on se base sur les votes du jury, Nate Bjorkgren est un gros travailleur qui ne devrait pas traîner à partager ses valeurs au groupe d’Indiana. Avec ou sans Victor Oladipo, attendez-vous donc à voir Indy jouer dur à la rentrée. Le rendez-vous avec Toronto en Finales de Conférence est déjà pris.

