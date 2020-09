Preview Heat – Celtics : le peuple veut un Game 7, Miami pas dans le même trip

Deuxième balle de match pour le Heat cette nuit contre les Celtics et victoire impérative pour ne pas se retrouver sous grosse pression. Jouer un Game 7 après avoir mené 3-1 n’est pas recommandé en 2020… C’est parti pour la preview !

Voilà une série qui tient toutes ses promesses et on l’espère jusqu’au bout ! Se rendant coup pour coup, les Celtics et le Heat se retrouvent une nouvelle fois pour un Game 6 déterminant. Boston n’a pas le choix c’est win or go home, exactement le genre de motivation qui pousse les hommes de Brad Stevens à se sublimer. Du côté de Miami, on ne peut plus laisser passer de cartouches au risque de jouer très gros sur un Game 7. Pas rassurant quand on sait que Jayson Tatum and co ont sorti le champion en titre dans ce même scénario au tour précédent. Quelle recette va nous sortir Erik Spoelstra pour aller rejoindre LeBron en finale ? Revenir aux bases serait déjà un excellent point de départ. Pour commencer, il faut envoyer la cassette du troisième quart-temps du dernier match à toutes les écoles de basket pour illustrer ce qu’il ne faut pas faire. Excellent en défense depuis le début des Playoffs, le Heat s’est effondré, encaissant un 41-25 qui a retourné tout le match. Jaylen Brown et Jayson Tatum ne peuvent pas scorer avec tant de facilité quand tu as des Andre Iguodala, des Jimmy Butler ou des Jae Crowder pour les limiter. Autre point qui pourrait faciliter les choses : retrouver la mire à longue distance. 7/36, c’est le pourcentage des joueurs de South Beach depuis le parking dans le Game 5. Un petit tour sur la calculette et ça nous sort un pauvre 19% : ça donnerait presque l’impression que Russell Westbrook est un bon sniper. Ok, peut-être pas non plus… Toujours est-il que Miami a de la ressource pour briller dans ce secteur. Duncan Robinson, Goran Dragic, Tyler Herro ou Crowder doivent rentrer du shoot pour laisser de l’espace aux joueurs d’impact que sont Butler et Bam Adebayo. Un Bam qu’on va scruter de près après son auto-critique du dernier match. Se faire dominer par Daniel Theis des deux côtés du terrain, c’est sûr que c’est moyen sur le CV.

Et qu’en est-il des Celtics dans tout ça ? Après être revenus de loin dans le dernier match, les protégés de Brad Stevens n’ont pas d’autre choix que de remporter les deux dernières rencontres pour nous offrir un remake de Lakers – Celtics. Gagner le Game 6 pourrait inverser la pression et la mettre sur les épaules du Heat. Pour cela, rien de tel que les Jay Brothers pour réaliser cette performance. Tatum – 27 points, 10,4 rebonds, 5,4 passes sur cette série – et Brown – 22,6 points, 7,0 rebonds à 55% au tir dont 52% du parking – sont des problèmes de taille à régler pour Miami. Et tant que les Floridiens n’ont pas trouvé de solutions pour les limiter, il faut appuyer là où ça fait mal. Le coach celte a aussi eu la bonne surprise de trouver en Daniel Theis un Bam-stopper de qualité, au moins le temps de 48 minutes. Pas sûr que l’intérieur allemand puisse ressortir la même perf’ deux matchs de plus malgré tout… Dernier point d’incertitude : la fatigue. Après une série en 7 éreintante contre les Raptors, la Green Nation est partie pour un second run en sept matchs et on se demande quel carburant il restera en cas de qualification. Surtout quand on sait que les titulaires enchaînent les matchs de 40 minutes…

Heat – Celtics, c’est au programme de cette nuit et ça sera, encore, un bon morceau à savourer pour nous autres, fans de la balle orange. Alors, plutôt une affaire pliée dès demain ou un Game 7 dans deux jours ? Faîtes votre choix, nous on a déjà fait le nôtre.