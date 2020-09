210€ à gagner avec un pari sur un duo Kemba Walker – Jayson Tatum en chaleur au scoring

C’est un nouveau dimanche soir de Playoffs NBA qui nous attend ! Finales de conférence obligent, il n’y a qu’une seule rencontre cette nuit dans notre grande ligue préférée. Il n’en reste pas moins que les opportunités de poser un bon pari restent nombreuses. Alors on nettoie sa boule de cristal, on pend les pattes de lapin et on se concentre pour poser le bon pari !

Pour cette soirée ornée du match 6 entre le Miami Heat et les Boston Celtics, ce sont deux cotes bien charpentées que nous vous proposons. L’objectif reste le même : faire sauter la banque de Unibet !

01h30 : Heat (2,30) – Celtics (1,68)

Le pari principal du jour

Kemba Walker Jayson Tatum vont marquer 50 points en cumulé (2,10) : les Celtics veulent arracher un match 7. Ils veulent montrer que les défaites des deux premiers matchs n’étaient que des incidents de parcours pour eux, dus principalement à une mauvaise gestion du moneytime. Pour cela, les hommes de Brad Stevens vont devoir compter sur la production offensive de leurs meilleurs joueurs. Jayson Tatum d’abord puisque l’ailier tourne à 27 points de moyenne depuis le début de la série. Jaylen Brown ensuite et enfin Kemba Walker… Le meneur fournit des prestations en demi-teintes sur la plupart des matchs face au Heat. Il a du mal avec la zone parfois, il est gêné par la défense haute de Miami. Bref, Kemba n’arrive pas à peser suffisamment au scoring. Pourtant, cette nuit, Boston va avoir besoin de lui. Il le sait et est complètement capable de claquer la performance qu’il faut. Il lui faut être agressif. Si c’est le cas et vu que Tatum aura ses tirs, il ne s’agira donc que d’adresse pour voir notre cote en question passer. Gros match, gros scoring attendu de la part des stars, grosse cote.

Une autre cote tentante

Le Heat va gagner ce match 6 (2,30) : les Celtics à 1,68 pour la gagne pendant que le Heat est à 2,30. Autant se le dire tout de suite, la cote pour une victoire sèche de Miami est très belle. Car si l’on peut considérer les Celtics comme favoris pour arracher le match 7 après leur belle performance du match 5, il ne faudrait pas oublier la capacité du Heat à gagner dans les rencontres serrées. Si celle de cette nuit en est une, les chances de Jimmy Butler et les siens de trouver la force d’en finir n’en seront que plus grandes. Attention à bien surveiller les news sur la forme d’Adebayo mais cote vraiment tentante.

Voilà pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits. On se retrouve dès demain chez le banquier pour l’ouverture du PEL !

Les cotes proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (bien évidemment et malheureusement).