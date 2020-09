Pour Trae Young, « les stats ne veulent rien dire » : scorer moins et gagner plus, c’est possible ?

Après une saison sophomore majuscule sur le plan individuel mais faible collectivement, Trae Young veut faire passer un cap aux Hawks. Scorer à tout va c’est bien, gagner des matchs c’est mieux. Aura-t-il la bonne formule ? Réponse en 2021.

La saison sophomore de Luka Doncic a émerveillé la planète basket mais elle a aussi mis une part d’ombre sur la saison d’un autre deuxième année : Trae Young. Un peu moins de 30 points, 9 passes et 4 rebonds pour l’incendiaire de Géorgie et une première étoile précoce en compagnie des stars de la Ligue. C’est simple, il est 4è au scoring et 2è à la passe. Une campagne de tout premier plan donc. Seul problème : les Hawks ont fait une saison dégueulasse. Avec seulement 20 victoires en 67 matchs, ils ont terminé 14è à l’Est et seuls les Cavs ont fait pire qu’eux dans leur Conférence. Le positif c’est qu’avec les jeunots prometteurs qui composent l’effectif, le renfort de Clint Capela mais aussi un bon pick (6) à la prochaine Draft, il y a moyen de progresser au classement. Une nécessité pour Trae Young, qui ne veut pas laisser l’image d’un joueur de stats dans une faible équipe. Des propos retranscrits par Mark Medina pour USA TODAY.

« Je déteste le fait d’être considéré comme un scoreur et un joueur de stats. Les stats ne signifient rien. Je ne veux pas être vu comme quelqu’un qui ne pense qu’aux stats car ce n’est pas le cas. Pour moi, les stats sont la dernière chose qui m’importe. Je ne pense qu’à gagner. Mon objectif en troisième année c’est la gagne. Cela a toujours été mon objectif mais ça l’est encore plus maintenant. Regarder ces matchs [ceux de la bulle, ndlr.] a été dur, et aussi le fait d’être dans cette position. Alors, ce sera mon objectif prioritaire pour l’an 3 : gagner et faire tout ce qu’il faut pour nous faire grimper au classement et aller en Playoffs. »

Avec un gros noyau de jeunes talents à développer, Atlanta peut être zen pour son avenir à long terme mais encore faut-il voir une progression d’une saison sur l’autre, ce qui n’a pas été trop le cas cette année. Avec un pick intéressant et du cap à utiliser, rien n’indique que les Hawks ne tenteront pas de signer un joueur confirmé pour faire passer un cap à ce jeune effectif, qui manque cruellement d’expérience. Un joueur capable de jouer au grand frère mais aussi de contribuer quand Young ou John Collins sont dans l’entonnoir. Un profil two-way player ne serait pas du luxe quand on connaît les limites du meneur en défense. Un secteur qu’il entend malgré tout améliorer.

« Pour moi, tout est une question de condition physique, c’est être dans la forme de ma vie. C’est être capable de jouer beaucoup de minutes et faire des efforts des deux côtés du terrain. Je sais qu’en défense, il s’agit de faire des efforts et de jouer intelligemment. »

Trae Young veut faire passer un cap aux Hawks et il fera tout pour y arriver. La boxscore, c’est une chose mais c’est en équipe que les wins se forgent et la star d’Atlanta a bien compris cela. À voir en 2021 s’il saura passer de Scoring Trae à Valuable Trae. C’est tout le mal qu’on lui souhaite.

Source texte : USA TODAY