Preview Celtics – Heat : Miami est prêt à valider son ticket pour les Finales NBA, pression maximale côté Boston

Énorme match cette nuit à 2h30 du matin puisqu’on pourrait connaître le premier qualifié pour les Finales NBA 2020 ! Le Heat mène 3-1 face aux Celtics et a l’occasion de remonter sur la dernière marche des Playoffs pour la première fois depuis 2014.

Win or go home. Une expression utilisée tout au long des Playoffs, mais qui a forcément une saveur particulière quand on parle d’un match de Finale de Conférence. Avoir la chance, parfois unique dans une carrière, de tout donner pour arracher une bague, ou bien rentrer chez soi et regarder les Finales depuis son canap’. Et cette année, on est peut-être même un niveau au-dessus. Les quatre équipes encore en lice ont fait de gros sacrifices, enfermées dans cette bulle depuis plus de deux mois pour espérer en arriver là. À l’Est, les seeds 1 et 2 sont partis en vacances forcées, laissant leurs places à ces deux belles équipes de Boston et Miami sur le toit de la Conférence Est. Pas forcément les finalistes qu’on attendait, mais avec le spectacle proposé tout au long de la série, on va-lide. Le dernier match a encore offert un scénario unique et on commence à avoir l’habitude dans ces Playoffs. Un Tyler Herro – rookie et déjà historique – qui porte son équipe à une victoire des Finales NBA, tout ça dans un match qui a failli voir les Celtics réaliser un comeback dont seul le Heat avait le secret jusque-là.

Mais le petit Tyler a assuré dans le money time et donne l’impression d’évoluer dans un univers parallèle où un mois est égal à un an. Une assurance digne des plus grands darons de la Ligue, on sent le gamin formé à l’école buissonnière Jimmy Butler. Parlons-en d’ailleurs de l’ami Mr. Buckets parce qu’il risque d’avoir son importance cette nuit. Le Texan est en mission depuis son arrivée dans la bulle et on imagine qu’à une victoire de ses premières Finales NBA, Jimmy va soigner son discours dans le vestiaire avant de potentiellement nous lâcher un match XXL. Bam Adebayo, touché au poignet, devrait lui tenir sa place dans ce Game 5. La pression est donc du côté de Boston cette nuit et ça transpire à grosses gouttes chez les fans des C’s. On attend un Jayson Tatum réveillé dès le premier quart-temps et un trio Jaylen Brown – Kemba Walker – Marcus Smart appliqué tout au long du match, histoire de proposer une copie similaire à celle du Game 3. Peu importe la manière, les Celtics n’ont de toute façon pas le droit à l’erreur cette nuit. Sinon c’est retour express dans le Massachusetts et une place en Finale NBA pour Miami !

Un must-win game ? En Finale de Conférence ? Pour débuter le week-end ? Aucune excuse pour rater ça ! On prépare le café pour un Game 5 qui pourrait déjà permettre au Heat de soulever le trophée de Champions de la Conférence Est.