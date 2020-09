Les plus beaux assists en carrière de Scottie Pippen : clairement, il a distribué du caviar le Pip’

Considéré comme le lieutenant parfait de Michael Jordan mais tellement plus fort qu’un simple numéro 2, Scottie Pippen était capable de tout faire sur un terrain, ou presque. Et l’une de ses plus grandes qualités, c’était sa capacité à régaler les autres. La preuve.

Quand on pense au terme point forward, Scottie Pippen est l’un des premiers joueurs qui nous vient à l’esprit. Avec ses 2m03 et ses 102 kilos, le numéro 33 des Bulls mélangeait le physique d’un ailier avec les qualités d’un meneur. Sa polyvalence, son QI basket et son amour pour le playmaking ont fait de lui un élément essentiel de la dynastie Bulls. Et durant sa longue carrière, on peut dire qu’il a distribué du caviar pour ses coéquipiers. Passe dans le dos, passe aveugle, passe qui traverse tout le terrain, passe entre les jambes, passe sur jeu en transition ou sur jeu placé, Pippen a sorti toute la gamme possible et imaginable, de Chicago à Portland en passant par Houston. Michael Jordan a évidemment largement profité de la vision de jeu ainsi que de l’altruisme de son lieutenant, mais il est bien entendu loin d’être le seul. Pour votre culture personnelle, sachez que l’ami Scottie est 33è all-time au nombre de passes décisives (tiens, comme son numéro), et carrément dans le Top 10 si l’on prend uniquement en compte les Playoffs.

Quasiment quatre minutes d’assists non-stop de la part de Scottie Pippen, on s’installe et on regarde ça tranquillement. Parfait pour se rappeler quelques souvenirs et surtout se remémorer les talents de passeur du bonhomme.