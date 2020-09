Zoom sur la bulle du Jazz : série épique, choke historique et fin tragique… c’est quoi la suite ?

La bulle du Jazz a un peu des airs de tragédie grecque. Alors qu’on ne s’attendait pas à grand-chose après une entrée en matière peu brillante à Orlando, on s’est rapidement mis à y croire pour Utah dans ce premier tour des Playoffs. Finalement, le Jazz a complètement craqué dans une fin de série dantesque. Et il pourrait y avoir des conséquences…

Pas de Bojan Bogdanovic, une relation difficile à décrypter entre ses deux meilleurs joueurs Donovan Mitchell et Rudy Gobert ; le Jazz était surement la franchise dont le mojo avait le plus disparu entre le mois de mars et la reprise de la NBA dans sa bulle. Ajoutez à cela l’absence de Mike Conley sur les deux premiers matchs de Playoffs et on ne donnait clairement pas cher de la peau du Jazz face aux Nuggets d’un Nikola Jokic aiguisé comme jamais. Il faut dire qu’en plus, les débuts du Jazz dans la bulle ne faisait pas rêver les fans de Spida et compagnie avec trois victoires pour cinq défaites lors des seeding games. Bref, on commençait à se dire que les joueurs d’Utah étaient venus à Disney World par obligation et que cette fin de saison n’était qu’une corvée avant de voir le duo Mitchell/Gobert être séparé en fin de saison d’une manière ou d’une autre. Mais à l’image de la saison du Jazz, ce premier tour fut un ascenseur émotionnel douloureux. Si près du but, Utah s’est effondré au sol en gâchant trois munitions de suite après un combat dantesque qui va au-delà de l’affrontement historique entre Jamal Murray et Donovan Mitchell.

L’arrière All-Star du Jazz aura été héroïque : deux matchs à plus de 50 points et une ligne de stats bien sale sur l’ensemble de la série : 36,3 points à 52,9% aux tirs et 51,6% à longue distance, 5 rebonds et 4,9 passes décisives. Rudy aussi a fait le taf des deux côtés du terrain et son dernier quart-temps lors du Game 7 aurait pu faire de lui le héros de la série alors que Mike Conley ressemblait de plus en plus à la vraie version de lui-même. Mais les joueurs d’Utah n’ont pas tenu la longueur dans une série passionnante qui a fini par tourner à l’avantage des Nuggets prenant gentiment le contrôle de rythme dans une série d’abord très offensive. De plus en plus crispé au fil de la série, Quin Snyder a réduit ses rotations alors que les Nuggets profitaient du retour de Gary Harris et le Jazz a échoué dans ce marathon. La balle perdue de Mitchell et le shoot raté de Mike Conley resteront comme des symboles, mais les hommes de l’Utah ont eu d’autres occasions de finir cette série bien avant. Cette équipe devient donc la première depuis les Warriors lors des Finales de 2016 à gâcher une avance de 3-1. Il est encore trop tôt pour se projeter, mais on imagine que cette deuxième élimination de suite au premier tour et le scénario de cette saison auront des conséquences sur l’avenir de la franchise. Les bruits de couloirs autour de Gobert et Mitchell n’ont pas arrêté depuis le mois de mars, et ce genre de fin tragique ne devrait que renforcer les rumeurs dans les semaines à venir.

Jazz vs Pelicans : 106 – 104

Jazz vs Thunder : 94 – 110

Jazz vs Lakers : 108 – 116

Jazz vs Grizzlies : 124 – 115

Jazz vs Spurs : 111 – 119

Jazz vs Nuggets : 132 – 134

Jazz vs Mavericks : 114 – 122

Jazz vs Spurs : 118 – 112

PLAYOFFS

Jazz vs Nuggets : 125 – 135

Jazz vs Nuggets : 124 – 105

Jazz vs Nuggets : 124 – 87

Jazz vs Nuggets : 129 – 127

Jazz vs Nuggets : 107 – 117

Jazz vs Nuggets : 107 – 119

Jazz vs Nuggets : 78 – 80

Les joueurs d’Utah font donc leurs valises après nous avoir offert la meilleure série dans ce premier tour des Playoffs 2020. Un scénario terrible et une fin qui a sûrement brisé le cœur des fans du Jazz. On va donc leur éviter une blague sur un éventuel départ de Donovan Mitchell aux Knicks, mais les rumeurs vont sans doute fuser après une saison hors du commun dans l’Utah.