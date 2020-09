Nike Kyrie Low 3 Harmony : un joli coucher de soleil pour prolonger l’été sur les playgrounds

Du côté de Beaverton, Oregon, on essaye de prolonger l’été avec toute une ribambelle de nouveaux modèles dans la gamme basse. Après les Nike Kyrie Low 3 Eclipse et Moon hier, aujourd’hui on approche notre loupe des Harmony disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

La collection des dernières pompes d’Uncle Drew en coupe basse s’agrandit avec l’arrivée de ce coloris Harmony probablement censé représenter la douceur et l’harmonie du jeu du meneur des Nets dès qu’il prend possession de la balle. Car après une version blanche (Eclipse) et une version noire (Moon), c’est bien une fusion des deux symboles à laquelle nous avons droit sur le talon de la paire avec un croissant de lune et des étoiles superposées avec un cagnard brillant. Au niveau des couleurs, cela donne une association de orange et de bleu nuit qui nous aideront aisément à reconstituer un joli coucher de soleil dans notre imaginaire. Pour ce qui est des détails, la grosse languette centrale est à nouveau bien présente dans une matière matte agréable à l’œil et on retrouve ce Swoosh brodé dans un ton fluo pour nous rappeler l’intensité du soleil, même lorsqu’il est en train de disparaître derrière une colline.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie Low 2 White Blue Hero, même coupe basse et des tons semblables mais avec déjà un an de plus d’existence. La grande-soeur quoi.

les Nike Kyrie Low 2 White Blue Hero, même coupe basse et des tons semblables mais avec déjà un an de plus d’existence. La grande-soeur quoi. On les imagine déjà à ses pieds : Kemba Walker, pour représenter son prédécesseur à la mène des Celtics en Playoffs.

Kemba Walker, pour représenter son prédécesseur à la mène des Celtics en Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : pour emmener votre moitié profiter d’un sunset depuis votre secret spot.

pour emmener votre moitié profiter d’un sunset depuis votre secret spot. On aime : encore un coloris original pour des Kyrie qui n’en finissent pas de nous surprendre.

encore un coloris original pour des Kyrie qui n’en finissent pas de nous surprendre. On aime moins : comme pour les PG NASA par exemple, les couleurs ne sont pas simples à marier avec un uniforme de club.

Prolongez l’été en vous offrant les Nike Kyrie Low 3 Harmony disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 114,90 euros.

Source : Nike