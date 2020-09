Nike Kyrie Low 3 Eclipse et Moon : pour être insaisissable de jour comme de nuit

Si le meneur des Nets en est déjà à son sixième modèle de signature shoes, les chaussures basses ont pris un peu de retard puisqu’elles n’en sont qu’à leur troisième génération en 2020. Les Nike Kyrie Low 3 Eclipse et Moon sont disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Posséder des sneakers à son nom n’est pas donné à tout le monde. Avoir droit à une déclinaison low, c’est carrément réservé à une poignée d’influenceurs des parquets. Kyrie Irving en fait donc partie et on a pris l’habitude de se régaler devant les pompes d’Uncle Drew. La gamme basse n’y fait pas exception avec les Nike Kyrie Low 3 Eclipse et Moon, directement inspirées de la Nike Kyrie 6. Pour ces deux coloris complémentaires, les designers de la marque au Swoosh sont partis sur un délire jour/nuit avec un soleil à l’arrière de l’Eclipse tandis que la Moon affiche deux Lunes sur le talon. Pour l’originalité, on repassera mais que ce soit dans la réalisation ou dans les finitions, c’est encore un petit bijou qui nous est proposé avec une empeigne souple, une semelle semi-translucide et une virgule brodée comme si elle avait été dessinée à la main. Et comme vous risquez probablement de nous demander laquelle choisir, on vous conseillera plutôt de prendre les deux et de switcher en fonction de votre mood ou de l’heure à laquelle vous avez prévu de faire craquer les chevilles de votre adversaire. Des petits malins voudront même mélanger les deux en portant une chaussure blanche et une chaussure noire pour plus de swag.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Kyrie 6 Shutter Shades, du blanc, du noir mais en version haute.

les Nike Kyrie 6 Shutter Shades, du blanc, du noir mais en version haute. On les imagine déjà à ses pieds : Jamal Crawford quand il aura rempilé pour un an de plus chez les Nets, à 70 balais.

Jamal Crawford quand il aura rempilé pour un an de plus chez les Nets, à 70 balais. L’occasion parfaite pour les porter : un soir de pleine lune, pour qu’on profite mieux de vos moves même dans la nuit.

un soir de pleine lune, pour qu’on profite mieux de vos moves même dans la nuit. On aime : comme chaque nouvelle paire de Kyrie, on rentre facilement dans l’univers du joueur.

comme chaque nouvelle paire de Kyrie, on rentre facilement dans l’univers du joueur. On aime moins : pourquoi il faut choisir ?

Les Nike Kyrie Low 3 Eclipse et Moon sont disponibles depuis ce lundi sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 114,90 euros. Par contre, vous ne pourrez pas commander de dépareillées alors il va falloir vous mettre d’accord avec un teammate qui a la même pointure.

