Preview Raptors – Celtics, Game 2 : on attend la réponse de Nick Nurse, la partie d’échecs peut commencer

Après la correction infligée par les Celtics aux Raptors lors du premier match de la série, on attend une réponse et des ajustements de la part du Coach de l’Année. Nick Nurse contre Brad Stevens, les amateurs d’échecs sont en joie, c’est aussi ça les Playoffs.

Ce Game 1 entre Raptors et Celtics avait un goût de mauvaise rentrée scolaire pour Nick Nurse. Le binoclard premier de la classe s’est pris une petite claque humiliante derrière la nuque par son rival Brad Stevens d’entrée de jeu. Et ça fait mal. Incapable de trouver des solutions en attaque, le Coach de l’Année est conscient de la violence de cette première défaite et a tenté d’en expliquer les raisons, sans se montrer très précis. Les conférences de presse c’est bien, mais les Finales de Conférence Est, c’est mieux. Assez parlé et place au jeu donc, car à 0-2, les fans des Raptors vont gentiment commencer à transpirer avec leur maillot floqué Leonard. Remplacé l’été dernier par… Stanley Johnson et Rondae Hollis-Jefferson, Kawhi enchaîne les matchs à plus de 30 pions pendant que les Raptors profitaient de ce Game 1 pour tester la solidité des planches et faire un peu de tourisme sur les parquets. La défense collective des Celtics semble bien en place et il va donc falloir trouver un go-to-guy capable d’enchaîner plus de deux paniers de suite chez les Dinos. Spicy P est à -10 000 sur l’échelle de Scoville depuis son arrivée dans la bulle et on se dit que Fred VanVleet aurait peut-être dû prévoir un gosse avant cette série.

Bref, si en Playoffs ton meilleur joueur sur le parquet s’appelle Serge Ibaka, c’est compliqué. Mais pas d’inquiétude amis de la Raptors Nation, si le Game 1 d’une série représentait l’issue de celle-ci, une équipe avec James Ennis III et Gary Clark dans son cinq majeur serait en demi-finales de conf’ en ce moment même. Nick Nurse mérite totalement son trophée de Coach de l’Année et va devoir le montrer dès ce soir dans une série où l’on attendait justement des ajustements dans tous les sens. Et puis pas sûr que Marcus Smart ne soit toujours aussi efficace à longue distance, ou que Daniel Theis continue de se prendre pour Dennis Rodman face à un Marc Gasol qui vient de nous sortir son meilleur diarrhea game (pas d’info d’insiders à ce sujet mais c’est, pour nous, la seule explication possible à son Game 1 en défense). Tout n’est pas à jeter pour les Raptors, qui ont en partie perdu le premier match dans le duel à 3-points : 25,0% contre 43,6% pour les Celtics. La bonne performance d’Ibaka ou encore d’OG Anunoby, et la résilience de Kyle Lowry vont devoir servir de tremplin pour le reste des joueurs de Toronto et notamment Pascal Siakam, attendu au tournant ce soir après un début de Playoffs pas encore au niveau All-Star.

Rendez-vous ce soir à 23h30 pour suivre en direct ce Game 2 des demi-finales de Conférence Est. Réveil de Pascalou, ajustements promis par Nick Nurse et égalisation des Raptors ? Ou bien Jayson Tatum version All-Star, Marcus Smart toujours en mode Ray Allen et naufrage des Raptors ? À suivre !