Preview Rockets – Thunder : un Game 7 explosif pour régler des comptes, le crossover parfait entre les Marseillais et Avengers

Pas le temps de se reposer après le thriller irrespirable d’hier soir entre Nuggets et Jazz, on repart directement sur un Game 7. Popcorn, café, masque à oxygène, préparez la panoplie pour cette nuit. On se donne rendez-vous à 3h du matin pour l’ultime opposition entre Rockets et Thunder, ça ne va pas blaguer !

Game 7 : les deux mots qui te donnent la force d’enchaîner deux nuits blanches d’affilée. On espère quand même que vous avez eu le temps de faire une petite sieste après la tragédie de la nuit dernière parce qu’il ne s’agit pas de s’endormir au bout d’un quart-temps. Peu de risques de s’ennuyer de toute façon puisque l’on parle d’un Game 7 qui permettra aux joueurs de Houston ou d’OKC de rejoindre les Lakers en demi-finale de Conférence Ouest. LeBron sera donc devant sa télé, et vous devriez faire pareil ! On ne parle pas non plus de n’importe quelle opposition : pour les novices, ce Game 7 est comparable à l’épisode final des Marseillais à Disney. Des liens et des ex dans tous les sens entre ces deux équipes, un esprit de vendetta qui animent les stars de cette opposition pour un dénouement prévu cette nuit. Suffit de regarder les yeux de Chris Paul après sa masterclass dans le money time du Game 6 pour voir l’état d’esprit qui l’anime. De son côté, Russell Westbrook a permis à ses haters de s’endormir avec le sourire après sa fin de match de poulet sans tête qui retrouve la liberté après un mois en cage. James Harden avait la flemme de se démarquer, Mike D’Antoni de demander un temps-mort et l’équipe de Houston s’est tirée une sacrée balle dans le pied dans cette fin de Game 6.

Côté OKC, on compte sur le leadership de CP3 pour emmener ses troupes avec lui. On attend un Dennis Schroder toujours aussi chiant en défense loin du ballon et encore plus incisif en attaque. On espère aussi des nouvelles de Shai Gilgeous-Alexander, porté disparu en attaque depuis deux matchs et régulièrement ciblé de l’autre côté du terrain. Et pour le suspense, on veut un Danilo Gallinari version Game 6 (25 points à 9/17) plutôt que Game 5 (1 point à 0/5) et un Luguentz Dort à plus de 20% à 3-points, histoire d’emmerder les Rockets jusqu’au bout de la nuit. Pour les Fusées du Texas, qui seront sous pression lors de ce Game 7, il va falloir un James Harden niveau MVP, qui prend un peu plus ses responsabilités, surtout en cas de fin de match serré. Et surtout, un Russell Westbrook gonflé à bloc et un peu plus concentré, lui qui aura à cœur de fermer quelques bouches. Si le Thunder, bloqué au premier tour trois saisons consécutives avec Russ, venait à éliminer le Brodie lui-même pour se qualifier en demi-finale de conf’, on n’imagine pas Twitter au réveil. Bref, on n’en est pas encore là et côté Houston on attend surtout de la réussite de loin et d’éventuels facteurs X : Eric Gordon, Danuel House, Jeff Green, RoCo, P.J. Tucker ou Austin Rivers, choisissez votre favori, les paris sont ouverts. Allez, on vous propose un petit apéro pour patienter et on se retrouve cette nuit à 3h du matin pour le deuxième Game 7 de ces Playoffs 2020.

Match décisif cette nuit entre deux équipes liées par le destin depuis juillet dernier et le trade Russell Westbrook/Chris Paul. Le scénario est parfait et on attend impatiemment ce Game 7 pour clôturer en beauté ce premier tour des Playoffs 2020. Allez, café !