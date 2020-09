Preview Bucks – Heat : réaction attendue pour Giannis Antetokounmpo et ses potes, y’a des bouches à fermer

Après la masterclass des hommes d’Erik Spoelstra lors du premier match, la réponse de Mike Budenholzer est attendue. Le leader de l’Est est mené 1-0 et n’a pas trouvé le moyen de contourner le plan anti-Giannis d’un Heat malin et organisé. Tout ça doit être effacé des mémoires, place au Game 2 ce soir à 0h30.

Les amateurs du verre à moitié plein diront qu’il a terminé en quasi triple-double avec 18 points, 10 rebonds et 9 passes tandis que ceux qui voient le verre à moitié vide diront que sa perf’ n’est pas digne d’un MVP. Vous l’aurez compris, on ne parle pas ici d’Ersan Ilyasova mais de Giannis Antetokounmpo. Auteur d’un Game 1 vraiment moyen et surtout sans grand impact, le Greek Freak va devoir enclencher le mode 36-15 assez vite histoire de ne pas se retrouver à 0-2. Car la série changerait drôlement de tête, et une éventuelle sortie en demi de Conférence pourrait avoir de grosses conséquences pour les Bucks. Donc non, impossible de laisser la défense du Heat l’enfermer dans un corner sur une contre-attaque, impossible de ne prendre que 12 tirs dans le match et encore plus impossible d’avoir le pire plus-minus de son équipe (-14 au premier match). Il est temps pour le fraîchement couronné DPOY de montrer qu’il est le joueur le plus dominant de cette série, car pour l’instant ce n’est pas bien clair. Il y a un monsieur dont le nom commence par Jimmy et fini par Butler qui a remis cette affirmation en cause lors du Game 1 et il serait peut-être temps de le défendre directement en iso. Au-delà de l’aspect épique de l’image, Giannis doit s’imposer comme le patron en stoppant Buckets, chose qu’il n’a pas fait lors du Game 1 et qui lui a été beaucoup reprochée, notamment par des anciens joueurs NBA.

He asked that cuz you are the Defensive player of the year and Jimmy just had a career high 40. My question is why did YOU ask him why did he ask that question 🤷🏽‍♂️🤔 https://t.co/J69zIzKOty — Richard Jefferson (@Rjeff24) September 1, 2020

Ici, Richard Jefferson, champion NBA 2016, s’étonne de la réaction de Giannis à la question : « Avez-vous demandé à Mike Budenholzer si vous pouviez défendre sur Butler en fin de match ? » Selon lui, ce qui est étonnant c’est que Giannis s’étonne de la question, tant il lui semble évident que c’est au MVP et DPOY de défendre sur le meilleur joueur adverse qui en plante 40. Car oui, si la performance en-dessous des attentes du Grec a été déterminante, les 40 pions de Jimmy Buckets l’ont été tout autant. Le leader du Heat a un peu lâché son costume de catalyseur pour enfiler celui de superstar scoreur afin de faire gagner son équipe dans le money time, clutch, comme toujours. À lui de réitérer ce genre de performance majuscule ce soir pour tirer son équipe vers le haut, notamment un Bam Adebayo qui, sans avoir raté son premier match, a été plus maladroit que d’habitude, ratant notamment trois dunks ouverts. Il faudra être encore plus sérieux et appliqués côté Miami, car nul doute que ça voudra répondre en face. À commencer par Mike Budenholzer, qui doit montrer qu’il est le coach de la meilleure équipe de la Ligue. Les commentaires sur le style de jeu et la variété des systèmes de Bud en attaque commencent à bourdonner de plus en plus fort, le moment est venu de s’ajuster. Spo a montré qu’il avait les armes pour empêcher Giannis de mettre en place son tempo, alors est-ce que Mikey-Mike a les ressources pour se réinventer ? On va commencer à l’observer ce soir. À noter qu’il pourra peut-être compter sur Eric Bledsoe. Absent au premier match, il est listé questionable pour le second et pourrait apporter son scoring ainsi que son hustle pour faire la différence.

On se donne rendez-vous ce soir pour analyser le plus finement possible les ajustements de Mike Budenholzer, les rotations de Spoelstra, et le réveil (ou non) de Giannis Antetokounmpo. Le pestacle commence à 0h30, en forme et avec la cafetière pour enchaîner sur un petit Game 7 des familles par la suite.