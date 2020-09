Milwaukee joue plus qu’une qualif contre le Heat : si on voulait faire du clic, on dirait même que Giannis partira en cas de défaite

L’avenir de Giannis Antetokounmpo s’écrit-il à Milwaukee ? C’est une question qui plane au-dessus de la NBA depuis quelque temps et qui prend de plus en plus d’importance au fur et à mesure que 2021 approche, le Greek Freak pouvant potentiellement être agent libre dans un an. Après l’échec des Bucks en Playoffs l’an dernier, la pression est aujourd’hui sur la franchise du Wisconsin, actuellement menée contre… l’un des candidats pour signer le MVP.

C’est une rumeur qui nous vient de Sam Amick de The Athletic. Dans un récent article publié juste après la victoire du Heat contre Milwaukee lors du Game 1 de la demi-finale de Conférence Est, on apprend via un dirigeant que la franchise floridienne pourrait se retrouver tout en haut de la liste de Giannis en cas d’élimination des Bucks cette année face à Miami. Rien d’officiel bien évidemment, les fans de Milwaukee peuvent souffler, mais c’est le genre de bruit de couloir qui démontre les potentiels enjeux de cette opposition entre les deux équipes. Ce n’est pas un secret, le Heat a fait de la Free Agency 2021 l’une de ses priorités. Les finances de la franchise sont là pour le montrer, puisque seuls KZ Okpala et Jimmy Butler ont pour l’instant un contrat garanti pour 2021-22. Flexibilité maximale en vue pour Pat Riley et Erik Spoelstra, dans le but d’attirer Giannis sous les palmiers de South Beach. Mais avant tout ça, il y a donc cette série de Playoffs à jouer, qui pourrait avoir d’énormes conséquences en cas de défaite de Milwaukee. On est juste au Game 1, c’est loin d’être fini évidemment, mais on a comme l’impression que s’il y a bien une équipe capable de créer l’upset face aux Bucks, c’est Miami. Erik Spoelstra a sorti une masterclass de coaching au Match 1 et Jimmy Butler s’est mis en mode superstar pour emmener son équipe vers la win. Si ce genre de performance devait se répéter trois fois de plus pour les Floridiens, Milwaukee sortirait pour la deuxième fois de suite avant les Finales NBA malgré le meilleur bilan de la Ligue en poche. Pas très bon ça, pas bon du tout même.

Impossible de perdre cette série pour les Bucks, qui vont devoir réagir pour éviter les « de toute façon, Milwaukee c’est une équipe de saison régulière » sur l’oiseau bleu. En cas de sortie prématurée, les dirigeants de la franchise du Wisconsin seraient dans l’obligation d’opérer des vrais changements dans l’équipe, pas idéal sachant que la fin de contrat de Giannis approche. Mais plus important, si le Heat – qui lorgne depuis un moment sur le Greek Freak – venait à battre les Daims, le message envoyé au MVP en titre serait fort. « Allô Giannis ? C’est Pat Riley, ça te dirait de venir passer un week-end tranquille à South Beach ? J’ai une proposition à te faire. » On sait que ça peut aller très vite avec le Parrain de la NBA. Giannis a toujours affirmé publiquement son attachement à Milwaukee, et peut techniquement signer une prolongation de contrat Triple XL après la saison. Mais on connaît son côté compétiteur, et on le voit mal prolonger en cas de nouvelle déception en Playoffs, surtout si c’est en demi de conf. En tout cas, la pression monte pour les Bucks et ce genre de rumeur vient rajouter du piment à une série qui pourrait représenter un tournant pour l’avenir de la NBA. On arrive au Game 2 et le contexte est déjà brûlant, que demande le peuple.

Cette demi-finale de Conférence Est entre Bucks et Heat risque de peser lourd. Miami a non seulement un gros coup à jouer pour remporter la série, mais aussi pour envoyer un message à Giannis. « Tu veux gagner ? Viens chez nous. » Grosse pression sur l’équipe au meilleur bilan de la Ligue qui, plus que jamais, va devoir assumer son rôle pour garder toutes ses chances de prolonger le Freak.

Source texte : The Athletic