Game 7, Thunder vs Rockets, trop de comptes à régler : Apéro TrashTalk

Deuxième Game 7 en deux jours et une nouvelle belle raison de s’offrir une nuit blanche jusqu’à demain. Rockets vs Thunder, le favori contre l’outsider, Chris Paul vs James Harden et Russell Westbrook, tellement de raisons de ne pas rater ce match qu’on en a fait un apéro de trente minutes. Et encore, trente minutes, c’est parce qu’on avait un rendez-vous urgent après.

C’est donc cette nuit à 3h que Rockets et Thunder s’expliqueront quoiqu’il arrive pour la dernière fois dans ces Playoffs, et aux alentours de 6h que l’on sera qui affrontera les Lakers en demi-finale de Conférence et qui prendra l’avion quelques heures plus tard. Une série qui a vu jusque-là les équipes qui « recevaient » s’imposer, et une série qui met pour l’instant en lumière les Rockets à être tout et son contraire. Feu d’artifice du parking un jour, concours de saucissons le surlendemain, et la confirmation que l’équipe de Mike D’Antoni vit et meurt par le tir même si James Harden nous sort pourtant une série assez soft. James Harden qui revêtira peut-être son habit de lumière pour ce Game 7, à moins que ce ne soit l’ancien Rocket… Chris Paul, à moins que ce ne soit l’ancien Thunder… Russell Westbrook. Un Game 7 sous le signe des ex, et y’a déjà de l’orage dans l’air.

Cacahuètes, Tourtel Twist et canapé, on se pose et on en parle.