R.C. Buford rassure les fans des Spurs avant les vacances : le boss compte bien sur Gregg Popovich la saison prochaine

Les Spurs ont raté les Playoffs pour la première fois en 23 ans mais ils ne comptent pas tout bazarder du jour au lendemain. Pas Gregg Popovich en tout cas. Le coach historique de 71 ans devrait revenir sur le banc des Spurs la saison prochaine, malgré l’intérêt des Nets.

Que les fans des Spurs se rassurent, Pop’ ne devrait pas être à Brooklyn la saison prochaine, mais bien dans le Texas. La rumeur qui envoie le coach légendaire de San Antonio au milieu de la Grosse Pomme ressemble plus à un fantasme du propriétaire des Nets qu’à un réel intérêt mutuel. Bien qu’un peu extravagante, la rumeur avait quand même de quoi attiser la curiosité. Un ultime challenge pour Pop’ sur le banc de Brooklyn histoire de driver Kyrie et KD vers le titre, dans un environnement qu’il connait bien avec Sean Marks dans les bureaux ? La Spurs Nation crie déjà au blasphème et on les comprend un peu. Mais après sa 24ème saison à Fort Alamo et une onzième place à l’Ouest, on se demandait si on avait vu le dernier match de Pop’ sur le banc des Éperons. R.C. Buford, le patron des Spurs, a expliqué à CNBC qu’il ne croyait pas en cette théorie. Ou en tout cas, Popovich n’a pas informé sa direction d’une éventuelle envie d’ailleurs.

« Je ne sais pas s’il a dit quelque chose de différent à Brian [Wright], mais il n’a rien évoqué d’autre que la manière dont nous allions construire l’équipe la saison prochaine. »

Les Spurs ne semblent pas vouloir s’enfoncer dans un projet de reconstruction en partant de zéro et le GM Brian Wright semble satisfait du mélange entre les vétérans et les jeunes joueurs encore en développement dans son roster. Mais après la déception de la saison passée, les Spurs ne vont sûrement pas repartir avec le même effectif pour jouer le ventre mou de la Conférence Ouest la saison prochaine. LaMarcus Aldridge pourrait faire ses valises dans les mois à venir alors que son nom apparaissait déjà dans les rumeurs lors de la trade deadline. DeMar DeRozan a lui une player option qu’il devrait activer, mais son avenir aussi est incertain. C’est en tout cas un beau chantier qui attend les Spurs toujours sous la houlette de Gregg Popovich, toujours considéré comme le « guide » du projet par R.C. Buford. Un projet qui sera probablement un peu différent de ceux que Pop’ a eu l’habitude de gérer jusque-là chez les Spurs et on espère qu’il n’aura pas changé d’avis quand il devra attaquer la saison avec un big three formé par Keldon Johnson-Chimezie Metu-Drew Eubanks.

On devrait voir coach Pop’ sur les bancs NBA au moins un an de plus, et toujours du côté de San Antonio. Le genre de news qui donne le smile… en attendant de voir l’état du roster des Spurs d’ici le début de la prochaine saison.

Source texte : CNBC