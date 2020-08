Nike Zoom Freak 2 Nigeria Pt. 2 : la preuve que Giannis est indomptable

Alors que la NBA bat de nouveau son plein en Floride, le modèle signature de Giannis Antetokounmpo s’adapte à son besoin de devenir intouchable pour toutes les défenses. Vous pensez avoir un temps d’avance sur lui ? En réalité, vous êtes déjà traqué. Inspirée de la faune nigériane, la Nike Zoom Freak 2 Nigeria Pt. 2 est disponible chez notre partenaire Basket4Ballers.

Fermez les yeux, imaginez vous dans la vie de Giannis le matin d’une journée de match. Principale question du Greek Freak : « combien d’humains vais-je manger ce soir ? ». Bon, on plaisante hein, mais quand on voit comment le Grec écrase la concurrence, ça fait vraiment flipper. Une domination que les designers de chez Nike ont bien observé, et qu’ils vont rendre encore plus totale avec la nouvelle version de la Zoom Freak 2. Allez, on attaque la chaussure sans plus attendre. Empeigne noire, car il faut être insaisissable pour espérer surprendre une proie. Matériau ? Du Mesh, c’est bien sûr ce qui se fait de mieux du côté des studios de Beaverton, à la croisée du style, du confort et de l’efficacité. Le Swoosh ? C’est le centre de cette paire. Mix de camouflages d’animaux, pour rappeler d’où vient l’instinct de prédateur qui rend le Freak si létal soir après soir. Semelle intermédiaire blanche, semelle extérieur transparente : parfait pour apporter de la légèreté et de la luminosité. Dernier détail mais pas des moindres, le logo du joueur sur le côté de la paire. Un emblème inspiré de la Grèce, car il ne faut pas oublier que c’est avec Athéna, Zeus, Hermès et toute la clique que le Giannis a fait ses gammes et perfectionné son basket.

La fiche

La grande soeur : les Nike Zoom Freak 2 Naija, hommage coloré et floral aux origines nigérianes du Freak.

les Nike Zoom Freak 2 Naija, hommage coloré et floral aux origines nigérianes du Freak. On les imagine déjà à ses pieds : Giannis pendant son match à 68 points en ouverture des Playoffs.

Giannis pendant son match à 68 points en ouverture des Playoffs. L’occasion parfaite pour les porter : vous voulez passer en mode prédateur pendant un match ? C’est le moment de les enfiler.

vous voulez passer en mode prédateur pendant un match ? C’est le moment de les enfiler. On aime : sobre, mais diablement efficace.

sobre, mais diablement efficace. On aime moins : petite pensée aux défenseurs qui vont se coltiner le Grec quand il les portera…

Les Nike Zoom Freak 2 Nigeria Pt. 2 sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers au prix de 119,99€. Les défenseurs ne vous voient pas comme une menace ? Montrez leur que vous êtes indomptable.

Source : Nike