Que se passe-t-il chez les 8 équipes oubliées de la reprise NBA ? Apéro TrashTalk

La saison NBA 2019-20 a repris depuis quelques jours. Les joueurs sont un peu rouillés, les conditions sont exceptionnellement historique et certaines cartes sont redistribuées mais la compétition s’est bel et bien remise en route. Pour autant, seulement 22 des 30 franchises sont présentes dans la bulle d’Orlando et nous avions envie de nous intéresser et de parler de l’actualité des 8 « exclues ». Et il se passe des trucs dans la grande ligue même en dehors de chez Walt Disney.

Les Bulls ont embauché un nouveau patron du sportif en la personne d’Arturas Karnisovas qui va devoir s’atteler à développer la très belle base de jeunes dans l’Illinois. Les Knicks viennent de faire signer Tom Thibodeau en tant que head coach. Les Hornets ont un avenir à mettre en place. Les Pistons repartent vraiment de zéro avec tout à reconstruire et on se demande comment ils vont faire avec ce nouveau GM issu de l’écurie Sam Presti. Les Wolves sont dans le viseur d’un nouveau propriétaire qui pourrait être incarné par Kevin Garnett. Les Cavs vont avoir des choix clairs à faire. Les Hawks sont en réflexion autour du cas John Collins et probablement autour de celui de Lloyd Pierce également. Les Warriors attendent sagement la lottery mais Draymond Green a déjà son idée sur le choix à faire. Et oui, ça en fait des sujets de discussion !