Preview Rockets – Bucks : joli combat entre un pyromane barbu et un robot grec, le premier qui plante 50 pions a gagné

Après trois jours de trottinette les choses sérieuses commencent, et si certains n’ont pas attendus ce soir pour se chauffer vénère, c’est bien sur les coups de 2h30 du matin que l’on aura une première réponse majestueuse à une question qui ne l’est pas moins : qui est le meilleur joueur de la Ligue au 2 août 2020 ?

Les plus malins l’auront compris, Robin Lopez et Ben McLemore n’ont pas grand chose à voir là-dedans et c’est bel et bien sur le duel entre James Harden et Giannis Antetokounmpo que l’on prêtera un œil plus qu’attentif. D’un côté un espèce de cyborg candidat à sa propre succession dans la course au trophée de MVP, dont le back-to-back ne fait pas l’ombre d’un doute et qui sort d’une mixtape incroyable pour son premier match dans la bulle, de l’autre un fou malade pour qui un match à 35 points représente une soirée sans et qui sort d’une mixtape incroyable pour son premier match dans la bulle, et au milieu… nous, probablement incrédules devant le spectacle qui s’annonce. On suivra tout de même avec intérêt la défense que proposera Mike Budenholzer face au barbu de Houston, les Bucks ayant déjà joué un mauvais tour à James Harden la saison passée en l’obligeant à ne se servir que de sa main droite pendant trois longues heures, non mais quels génies. On surveillera également quelles solutions trouvera Mike D’Antoni pour contrer le Freak des Bucks en sachant que son plus grand joueur fait la taille d’une jambe de Giannis.

Des Bucks sûrs de leur fait et qui n’ont comme objectif que de préparer tranquillement leur postseason, alors que pour les Rockets par contre c’est un spot idéal en Playoffs qui sera recherché jusqu’au 15 août, peut-être un indice sur le genre de match auquel on aura droit compte tenu des motivations – peut-être – différente des deux équipes.

Quoiqu’il en soit c’est un match à la hype assez rare que l’on attend pour cette nuit, du genre de ceux qui peuvent se terminer avec une victoire du joueur 1 (64 points, 11 rebonds et 12 passes) face au joueur 2 (44 points, 18 rebonds, 9 passes), avec l’intensité et le trashtalking qui va bien. Mais si, vous savez, le trashtalking là, ça doit forcément vous dire quelque chose.