Quand vous avez goûté à la NBA, c’est difficile d’en décrocher. Une phrase encore une fois vérifiée avec Mark Jackson. En effet, l’ex-coach des Golden State Warriors s’est récemment déclaré chaud pour une nouvelle aventure sur l’un des bancs de la Grande Ligue. Ainsi, c’est une ancienne tête qui réapparaît sur un marché où ça se bouscule déjà pas mal. Néanmoins, notre bon Mark pourrait éventuellement trouver une chaussure à son pied durant l’automne.

Qui veut d’un mec qui a préfiguré la domination pleine et totale des Warriors sur la NBA pendant la deuxième partie des années 2010 ? Eh oui, si les Guerriers ont bien évidemment été aux ordres du génial Steve Kerr durant l’ensemble de leurs campagnes victorieuses et historiques, c’est bien Mark Jackson qui a préparé le terrain en reprenant une équipe des bas-fonds de la Conférence Ouest pour l’emmener vers les Playoffs et des saisons régulières très honnêtes. Allez, on se fait un flashback. Arrivé dans la Baie en 2011, le technicien aura du mal à créer une réelle alchimie avec un sale bilan de 23-43 pour le premier exercice à la tête de l’effectif, en raison du lock-out. Pas découragé, il bosse bien sur chaque axe de progression de l’équipe, et arrive à emmener son groupe en Playoffs les deux années suivantes, sans pour autant passer le cap des demi-finales de Conférence Ouest. Démis de ses fonctions le 6 mai 2014 pour laisser place à Kerr, Mark s’est ensuite mis en retrait du coaching afin de redevenir consultant pour ESPN aux côtés de Mike Breen et Jeff Van Gundy.

Mais la NBA, ça vous gagne. Il tente un retour en 2018, mais se fait griller par David Fizdale dans la course au banc des Knicks. Et comme il est secrètement accro, Mark Jackson ne baisse pas les bras. Il s’est confié récemment en vidéoconférence pour ESPN et a montré une envie significative de retour aux manettes d’un des effectifs de la Ligue (via le New York Post).

« Je m’intéresse particulièrement au fait de pouvoir coacher à nouveau. Je me suis éclaté à Golden State, j’ai construit des relations qui dureront pour la vie, et je souhaite vraiment trouver un nouveau challenge en matière de coaching. »

Malheureusement pour Mark, qui aurait beaucoup aimé diriger l’équipe de New York, une porte vient de se refermer puisque la franchise de la Grosse Pomme vient de se trouver un nouveau tacticien en la personne de Tom Thibodeau. Toutefois, Jackson pourrait atterrir ailleurs. En effet, sur l’île d’en face, les Nets sont encore à la recherche de l’homme qui sera chargé d’emmener Kevin Durant, Kyrie Irving et consorts au sommet de la NBA. Si Jacque Vaughn pourrait conserver son poste selon certaines rumeurs, rien n’indique que Brooklyn ne fera pas le choix d’embaucher quelqu’un d’autre. Autre solution potentielle, les Bulls, à condition évidemment que le nouveau management de Chicago décide de se séparer de Jim Boylen, ce qui n’est pas encore fait et on se demande bien pourquoi d’ailleurs. Dans tous les cas, ce sont des possibilités que Mark Jackson va certainement considérer.

On te souhaite bon courage dans tes recherches, Mark. Ça ne devrait pas être trop compliqué à trouver, une franchise qui cherche un homme d’expérience capable de former un véritable esprit d’équipe pour retrouver les sommets. Allô, on est bien chez les Bulls ? On aimerait vous présenter quelqu’un…

