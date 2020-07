LeBron James n’éteindra pas son phone en fin de saison : pas de « Playoffs mode » cette année, circonstances obligent

Changement de rituel pour LeBron James, pas de mode avion pendant les Playoffs cette année. 2020 étant l’année qu’elle est, impossible pour le King de tout lâcher et puis bon, trois mois et demi sans voir la famille, ça fait long quand même.

Pas de panique, LeBron sera bien là et concentré comme jamais dans la bulle d’Orlando pour disputer la fin de saison. Mais face au contexte totalement nouveau dans lequel la saison va reprendre, la situation ne permet pas une coupure totale du monde extérieur à LBJ. Contrairement aux saisons précédentes, BronBron n’aura pas l’opportunité de rentrer chez lui après les matchs à domicile. De plus, le King est très impliqué dans le mouvement pour la justice sociale, on peut donc imaginer qu’il ne voudra pas lâcher l’affaire pendant la fin de saison. Mais surtout, LeBron James va passer environ trois mois (s’il va au moins jusqu’en finale de conf ») sans sa famille et ne souhaite pas rester sans nouvelles pendant si longtemps, et honnêtement, ça se comprend.

« Je n’éteindrai pas mon téléphone pendant la reprise. Je ne peux pas me le permettre. Je dois continuer à veiller sur ma famille chaque jour, prendre des nouvelles de ma mère pour être sûr que tout va bien, surtout avec l’incertitude qu’a pu nous apporter 2020 jusqu’ici » a-t-il déclaré via Dave McMenamin d’ESPN.

Changement de cap donc pour LBJ (si on ne compte pas l’année dernière, où il a regardé les Playoffs du canap’), les réseaux seront tous à sa disposition pendant la fin de saison. Mais, genre, tous les réseaux ? Parce qu’il ne faudrait pas qu’il commence à dériver sur Tinder, ce serait moche. Pareil pour Instagram, faut faire attention à cliquer au bon endroit, le compte d’Emily Ratajkowski peut faire perdre la concentration pendant la mi-temps. En plus de tout ça, il va devoir se taper les analyses de Skip Bayless sur Twitter et y’a moyen que ça finisse en faux compte pour l’insulter (coucou Kevin Durant). Non, vraiment, faut faire attention à ne pas tomber dans ces pièges, BronBron, sinon tu vas péter un câble et tu vas rappeler Dellavedova pour lui demander de starter en Playoffs et personne ne veut assister à ça.

LeBron James garde son téléphone avec lui pour rester en contact avec sa famille, et on le comprend. Trois mois en déplacement pour les joueurs NBA, ça va être long. L’avantage pour ceux des Spurs, c’est que dans trois semaines tout le monde est à la maison pour revoir la famille.

Source texte : Dave McMenamin, ESPN