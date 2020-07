« Thank you Vince Carter » : hommage amazing pour une carrière déjà légendaire

Il espérait sans doute une fin en apothéose, mais malheureusement elle risque d’avoir un goût d’inachevé. Vince Carter, légende du jeu, icône des années 2000, n’aura pas pu finir son dernier tour de piste en NBA, la faute au COVID-19. Qu’à cela ne tienne, Vinsanity continue de recevoir les hommages pour son incroyable carrière. C’est aujourd’hui au tour de TNT de s’y coller et le rendu est tout simplement bluffant. Accrochez-vous à vos sièges !

Kobe, Garnett, Dirk, Pierce, Wade… Tous ont porté le basket pendant les années 2000 et chacun a pu goûter à son heure de gloire au moment de ranger les sneakers : sous les vivas du public, entourés de leurs coéquipiers actuels et anciens, portés en triomphe. A cette liste de légendes made in 2000, on ne pourra malheureusement pas ajouter Vince Carter. Que certains se rassurent, Vinsanity est bien un monstre sacré du basket, un joueur iconique pour toute une génération. Mais, à l’inverse de ses petits camarades juste au-dessus, lui ne pourra pas goûter à une célébration digne de son immense carrière. Merci ce foutu virus. Le dernier souvenir que nous garderons, sauf seconde bulle mise en place par la ligue pour les lottery teams, est donc ce panier à 3-pts inscrit dans les dernières secondes d’une défaite contre les Knicks à domicile. Un simple match qui compte pour du beurre entre deux équipes qui nagent dans les bas-fonds et voilà 22 saisons, 25 728 points, 6 606 rebonds et 4 714 passes qui disparaissent de notre petit écran sans un bruit, sans un dernier triomphe, sans un dernier show. Le show justement, le mot qui caractérise le mieux la carrière de « Air Canada », véritable machine à highlights pour nos matinales basket. Quel joueur a plus rempli le Top 10 que Vince Carter ? Il ne doit pas y en avoir beaucoup.

Fallait-il souhaiter une saison de plus ? Une 23ème d’affilée pour un joueur qui rendait encore de bons services malgré ses 43 printemps ? La réponse est vite arrivée de la part de l’intéressé, ce sera non. Il faudra donc s’y faire, on ne verra plus Vince Carter sur un parquet. Mais alors que la NBA reprend progressivement du côté d’Orlando, TNT a décidé de donner un peu de lumière à cette légende qui en méritait bien un peu avant de faire ses adieux au monde professionnel. Invité à se rendre dans une State Farm Arena vide, Half Man Half Amazing a pu recevoir son dernier cadeau de la part de ses pairs. Au menu Jason Kidd, T-Mac, Gregg Popovich mais aussi Trae Young, Jayson Tatum ou Zion Williamson pour la nouvelle génération. Tous ont rendu hommage au joueur, au professionnel et à l’homme. Bien sûr, le dunkeur n’était pas oublié et on ne s’étonnera pas de voir les bouilles d’un Zach LaVine ou d’un Aaron Gordon dans ce clip, forcément impactés par le départ de celui qui est aujourd’hui vu comme le meilleur dunkeur de tous les temps. Vince Carter a dit adieu au terrain mais pas au basket. Son histoire, elle, appartient déjà au panthéon de la balle orange et elle ne sera pas oubliée.

TNT a donc offert un dernier hommage à Vinsanity et on ne peut qu’apprécier le geste tant le joueur a marqué son époque. La prochaine saison aura un goût forcément particulier quand on sait que toute une génération de fans n’a tout simplement pas connu la NBA… sans Vince Carter. Vous vous souvenez l’époque où nos footeux n’avaient aucune étoile sur le maillot ? Cette année-là Vince était drafté, ça rajeunit pas tout ça.