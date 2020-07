Des quart-temps de 10 minutes pour les premiers matchs de prépa : y’aura comme un petit air de Leaders Cup à Orlando

Comme dirait notre Zizou national, « Eh oui, c’est la reprise ». On est effectivement sur le point de revoir du basket NBA puisque les premiers matchs de préparation commenceront à partir du mercredi 22 juillet. Cependant, il y aura une petite particularité.

Il y aura comme un air de Leaders Cup / Jeep Elite à Orlando dans les prochains jours, et pas seulement parce qu’on est à Disney. Car comme dans le basket français, on aura droit selon les infos d’ESPN à des matchs de 40 minutes pour commencer la « pré-saison », et non 48 comme c’est le cas habituellement en NBA. 40 minutes, c’est-à-dire des quart-temps en 4 x 10 pour ceux qui galèrent un peu avec les chiffres. Mais que les puristes du basket US se rassurent, ça ne va pas durer. En effet, cela vaut uniquement pour le premier match de préparation de chaque équipe présente dans la bulle. Les deux rencontres suivantes (chaque équipe possède trois matchs de prépa avant de reprendre la saison régulière) se joueront en 4 x 12, normal. Autrement dit, la NBA a décidé de reprendre en douceur, ce qui est largement compréhensible suite à la longue période d’arrêt qui a frappé la Grande Ligue à cause du coronavirus. Il ne faudrait quand même pas cramer les joueurs d’entrée, eux qui reprennent à peine le rythme. ESPN indique que ce changement est également lié au fait que plusieurs équipes ne possèdent pas encore l’ensemble de leur effectif à Orlando.

« Je pense que cela a été fait avant tout pour la sécurité des joueurs » indique notamment le coach du Magic Steve Clifford. « Je pense que la majorité des équipes sont comme nous, avec des gars qui retrouvent à peine leurs sensations et qui ne sont pas dans la même condition physique que lors d’un camp d’entraînement traditionnel. »

Les matchs qui se joueront en 4 x 10 minutes sont les suivants :

Magic – Clippers (22 juillet)

Wizards – Nuggets (22 juillet)

Pelicans – Nets (22 juillet)

Kings – Heat (22 juillet)

Spurs – Bucks (23 juillet)

Blazers – Pacers (23 juillet)

Mavericks – Lakers (23 juillet)

Suns – Jazz (23 juillet)

Grizzlies – Sixers (24 juillet)

Thunder – Celtics (24 juillet)

Rockets – Raptors (24 juillet)

Ensuite, retour aux 12 minutes. De toute manière, temps raccourci ou non, il faut s’attendre à voir les coachs faire tourner leur effectif lors des matchs de préparation. Il faut certes faire chauffer la machine, mais la santé des joueurs sera prioritaire. Ça serait ballot de se blesser avant même la reprise de la saison régulière. On sait déjà que LeBron James et Anthony Davis seront en load management – Gérard Smith Time – mais ils ne seront sans doute pas les seuls dans ce cas-là.

Dans ce contexte pas du tout comme les autres, la Ligue décide de s’adapter pour une reprise en douceur. Et cela nous permettra aussi de replonger dans le bain progressivement après quatre mois sans le moindre match NBA. Allez, vivement mercredi.

Source texte : ESPN