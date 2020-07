Mike Malone attend Nikola Jokic de pied ferme mardi à l’aéroport : ça va sortir des grandes pancartes en salle d’embarquement

Enfin une bonne nouvelle pour les Nuggets. Testé positif au COVID-19, Nikola Jokic va bien et devrait revenir dans les prochains jours à Denver, annonce Mike Malone. Il ne va pas falloir tarder car Denver s’envole pour Orlando mardi prochain.

Du côté de Denver, la reprise est assez difficile. Nikola Jokic testé positif en Serbie, même chose pour deux membres du personnel des Nuggets. La franchise du Colorado a même décidé samedi de fermer le centre d’entraînement. Clairement pas l’idéal… Mais la situation est ce qu’elle est, et on a choisi de jouer la carte de la prudence. La délégation de Denver, comme les 21 autres franchises invitées pour la reprise, va bientôt s’envoler direction la Floride. Pas de South Beach cette année au mois de juillet, mais un séjour à Disney World qui va durer jusqu’au mois d’octobre pour certains. Les Nuggets quitteront mardi prochain Denver pour Orlando, et le coach Mike Malone a donné quelques nouvelles de son pivot vedette, comme le rapporte ESPN. Le numéro 15 se sent “bien” et devrait rentrer aux États-Unis à temps, histoire d’être à l’heure pour le vol d’équipe.

« Nikola se sent bien. Nous faisons actuellement en sorte de le faire revenir. Mardi prochain, nous partons pour Orlando et nous espérons que Nikola Jokic sera avec nous dans cet avion. De ce que j’ai entendu et au travers de nos discussions, il se sent très bien et a hâte de faire son retour. »

Les nouvelles sont encourageantes. Si Niko est bien asymptomatique, le Joker devra néanmoins passer une batterie de tests. Deux tests négatifs exactement, à 24 heures d’intervalle, pour être autorisé à s’envoler pour les USA. A son arrivée à Denver, le nouveau fan des salades de fruits sera sujet à un dépistage cardiaque et un nouveau contrôle, que l’on espère négatif, au COVID-19. Si Jokic est bien de retour, les Nuggets devraient être au complet pour la reprise. Aucun désistement n’est à signaler chez les troisièmes de la Conférence Ouest. On a hâte revoir la bestiole sur les parquets, surtout après ce petit régime, et on attend toujours ses conseils minceurs.



On devrait donc retrouver les Nuggets au complet du côté d’Orlando. On suivra bien sûr dans les prochaines heures les annonces autour de Nikola Jokic et de son possible comeback aux States si le pivot serbe est vraiment rétabli, ça se rapproche, miam-miam.



Source texte : Adrian Wojnarowski – ESPN