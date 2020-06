Troy Weaver croit en Blake Griffin pour jouer les leaders à Detroit : faudrait déjà faire des saisons à plus de 70 matchs

Les Pistons sont déjà en vacances mais il y a du changement dans le Michigan. La franchise de Detroit vient d’introduire son nouveau GM Troy Weaver, l’occasion pour lui de s’exprimer et d’exposer une partie de son plan de bataille. Et Blake Griffin fait clairement partie intégrante du projet de l’ancien d’OKC.

C’est un nouveau chapitre qui va s’ouvrir à Detroit. Sur un pur plan comptable la saison écoulée fut catastrophique, l’occasion de trouver un GM (enfin!) pour la franchise du Michigan. Troy Weaver a été choisi avec comme objectif de redresser les Pistons et lors de son introduction hier, l’ancien bras droit de Sam Presti a pu enfin s’exprimer sur ses attentes et son projet pour Motor City. En tout cas, le nouveau General Manager compte bien s’appuyer sur ses joueurs vedettes Blake Griffin et Derrick Rose pour les saisons à venir.



“Je suis ravi d’avoir la chance de travailler avec Blake. Je sais qu’il est impatient de revenir et de montrer quel genre de joueur il est après avoir joué seulement quelques matchs la saison dernière et j’ai hâte de travailler avec lui pour nous aider à redresser la franchise. Il est définitivement dans nos plans pour l’avenir.”

Ici on n’a clairement pas oublié la saison 2018-19 de l’ancien des Clippers, qui avait réussi quasiment à lui seul à emmener Detroit en Playoffs. Mais l’exercice 2019-20 du père de Timofey Mozgov a été assez compliqué. Embêté par un problème au genou pour la 67ème fois de sa carrière, l’ex first pick n’a disputé que 18 rencontres. Ajoutez à cela les départs de Dede Drummond et de Reggie Jackson, résultat Detroit n’a gagné que 20 matchs et ne verra évidemment pas Orlando. Troy Weaver compte donc insuffler un nouveau souffle et une mentalité de winner à sa franchise. Pas facile, surtout quand on sait que la dernière victoire dans une rencontre de Playoffs date d’il y a… dix ans. Mais le nouveau GM croit en son effectif.

“Nous pensons avoir un bon mix de jeunes joueurs avec ces deux vétérans (Griffin et Rose) comme bonne base, mais nous avons encore beaucoup de boulot avec la Draft et la free agency.”

La confiance est bien présente même si on a pour l’instant du mal à savoir si les Pistons sont dans un processus de reconstruction ou si l’ambition est de gagner de matchs. Weaver mise sur son duo de vedettes, mais le passif de blessures a de quoi inquiéter. Griffin est-il le franchise player sur qui bâtir ? On a du mal à le croire. On se prend en tout cas à rêver d’un drôle de Big 3 avec Blake, Derrick et… Sekou, les nouveaux 2BE3 en somme, même si l’ancien limougeaud doit être trop jeune pour connaître ce genre de merveilleux bail musical.



Troy Weaver va avoir du boulot, beaucoup de boulot. Le nouveau GM compte donc s’appuyer sur ses vedettes ainsi que sur les petits jeunots de l’équipe. Et pour la Draft, on fait confiance au dernier arrivé pour faire les bons choix, ça changera.



Source texte : Chaine Youtube FOX SportsDetroit