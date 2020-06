Vince Carter pourrait terminer sa carrière beaucoup trop discrètement : et sinon, vous, vous faisiez quoi le 6 février 1998 ?

C’est l’une des conclusions que l’on a tous tiré ces derniers jours depuis l’annonce de la reprise de la NBA le 31 juillet prochain… à 22 équipes. Les Hawks n’ont pas passé le cut, plutôt logique, et si ces messieurs Young, Collins, Capela, Reddish ou Hunter ont encore toute la vie devant eux, ce n’est pas le cas du légendaire Vince Carter, 57 ans au compteur (43 en réalité) et 39 saisons sur le CV (22). Le temps des louanges viendra très vite, notamment quand le bonhomme aura officialisé officiellement l’officialisation, mais pour l’heure souvenez-vous simplement à quoi ressemblait notre monde lorsque Vince Carter a disputé son premier match NBA, le 6 février 1998. Rendez vous compte.

Vince Carter aura donc arpenté les parquets dans les années 90, les années 2000, les années 2010 et un micro-bout des années 2020. Quatre. Foutues. Décennies. Au-delà du fait qu’il est évidemment le seul joueur all-time à avoir réussi cet incroyable exploit, imaginez un peu tout ce qui a pu se passer entre son premier lay-up et son dernier tir rentré le 12 mars dernier face aux Knicks. Un match qui avait été suivi d’une conférence de presse pleine d’oignons, quand Vinsanity avait avoué à demi-mot et avec déjà pas mal de recul que l’interruption de la saison qui venait de tomber coïncidait probablement avec la fin de son long chemin. Oignon, ail, échalotes, la totale.

Quatre décennies, 22 saisons, huit franchises, plus de 25 000 points à additionner avec un statut quasi-inbougeable de meilleur dunkeur de tous les temps, c’est qu’il s’en est passé des choses depuis ce jour de février 98, et voilà donc l’occasion aujourd’hui de se rendre compte tous ensemble de l’incroyabilité d’employer le terme « incroyabilité ». Car en février 1998, quand Vince Carter a débuté sa carrière, le monde ressemblait à ceci :

Vince Carter inscrivait donc 16 points face aux Celtics pour son premier match NBA, match face aux Celtics et lors duquel le meilleur marquer se nommait alors Kevin Willis, qui a aujourd’hui… 58 ans.

Charles Oakley jouait également ce match, et Bruce Bowen évoluait sous les couleurs de Boston.

Ce jour-là le préfet Erignac était assassiné à Ajaccio.

Ce jour-là Haroun Tazieff passait l’arme à gauche, l’un des derniers humains capable d’épeler Eyjafjallajökull à rebours après une bouteille de Suze.

Quatre jours plus tard, on commençait tranquillement à causer des 35h en France.

L’équipe de France de foot n’avait absolument pas une tronche de favorite de la Coupe du Monde de Foot.

D’ailleurs, Fayza Lamri était enceinte de Kylian Mbappe.

Et sachez aussi que Zion Williamson et Sekou Doumbouya n’étaient pas encore des prospects NBA, car ils n’étaient même pas des projets pour leurs propres parents.

Andrea Bocelli, Helene Segara et la bande son du Titanic passaient en boucle à la radio.

Et le vent soufflait sur les plaines de la Bretagne armoricaine.

Suprême NTM et Notre Dame de Paris cartonnaient dans les bacs. Deux salles, deux ambiances.

American History X, La Vie est Belle et Il Faut sauver le soldat Ryan cartonnaient dans les salles. Ça rigole par ici.

Le Dîner de cons et le Big Lebowski étaient également à l’affiche. Et LÀ, ça rigole déjà un peu plus.

Akim le fils du forgeron venait vous chercher.

En NBA ? Les… Knicks… atteignaient quelques mois plus tard… la Finale NBA. Wow.

Les Clippers étaient nuls.

Darrell Armstrong était à la fois MIP et 6th man Of the Year.

Toute la tribu se réunissait autour de grands menhirs.

Les champions de France de foot se nomment Frederic Dehu, Jean-Guy Wallemme, Tony Vairelles ou encore Eric Sikora, car les Tontons Flingueurs Cyrille Pouget et Robert Pires étaient un poil court.

L’École des Fans s’arrête et le Bigdil apparait sur nos écrans, c’est donc le début de la fin des haricots.

Première émission de Vivement Dimanche, genre ça n’existe pas depuis le Moyen-Age.

Rappel utile, à l’époque Michel Drucker avait déjà 73 ans.

Nous sommes les Minikeums on se surnomme ca-comme, on est haut comme trois pommes mais nous on met la gomme.

On pourrait continuer pendant des heures, vous rappeler qu’à l’époque on payait encore en francs, que Jim Bilba et Delaney Rudd saignaient la Pro A et que la Techno Parade était à la mode dans Paris. Tout ça pour quoi ? Pour se rendre compte, on vous l’a dit plus haut. Pour se rendre compte que Vince Carter est une institution et qu’on ne le reverra probablement plus jamais sur un parquet NBA. Foutu Chikungunya.