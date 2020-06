Comment départager les équipes au classement ? Adam Silver a donné quelques tips, ça parait compliqué mais en fait pas tant que ça

La NBA avait le choix, et elle a finalement décidé d’opter pour un format à 22 équipes. Cela laisse une chance à six d’entre elles de se battre pour un spot en Playoffs. Le seul problème : comment se battre à armes égales quand on n’a pas le même nombre de matchs disputés ?

Il y a quelques années, un spot sur les arbitres de ligue 1 passaient régulièrement avec le slogan « Arbitre de foot, on n’a pas le même maillot mais on a la même passion ». Si on devait mettre cette phrase en lien avec la NBA actuelle, on dirait quelque chose comme : « Équipes NBA, on n’a pas le même nombre de matchs mais on a le même bilan ». C’est là toute l’ironie qui entoure cette fin de saison où un paquet d’équipes auront finalement joué un nombre de matchs… différent. Une première dans l’histoire de la ligue. Même dans les saisons raccourcies par des lock-outs, chaque franchise pouvait jouer comme ses rivales et la séparation se faisait donc au bilan ou au tie-breaker (les affrontements entre équipes). Mais dans notre cas actuel, le « t-b » ne saurait fonctionner pour toutes les équipes puisqu’il ne s’applique qu’en cas de bilans identiques (au nombre de victoires et au nombre de matchs). Puisque chaque équipe jouera huit matchs à Disney, il sera impossible de corriger les écarts, ce qui laissera la NBA devant un dilemme : comment séparer les équipes au classement ? Pas si évident.

Le premier réflexe qui nous vient est de penser au pourcentage de victoires, mais comment faire lorsqu’il est identique avec un nombre de matchs différent ? Exemple simple : Portland, New Orleans et Sacramento se partagent le neuvième spot à l’Ouest à l’heure actuelle. Sur le papier, l’affaire est simple, ils sont tous à huit victoires des 50% donc parfaitement à égalité, sauf que Portland a joué deux matchs de plus que les autres donc le tie-breaker ne saurait être utilisé pour les départager. Dans les faits, on a donc les Blazers en 29-37 et les deux autres en 28-36. Bien que chacun ait huit victoires de retard sur l’équilibre, ils n’ont pas exactement le même bilan. Portland a 43,9% de victoires contre 43,8 pour ses rivales. Si le classement s’arrêtait aujourd’hui c’est donc les Blazers qui seraient devant. Cela peut sembler injuste pour les autres puisqu’ils n’ont pas choisi de ne pas disputer le même nombre de rencontres mais la ligue avait un choix à faire et il est resté collé au texte. En utilisant le tie-breaker, c’est New Orleans qui passerait devant au classement mais les fans de l’Oregon auraient le 0,01 d’avance en travers de la gorge pour longtemps.

La chance sur laquelle peut compter Adam Silver… c’est que plusieurs équipes proches au classement ont le même nombre de match : Toronto et Boston pour le podium à l’Est, ou encore Utah, OKC et Houston pour l’avantage du terrain à l’Ouest. Mais au final, ce calcul est-il si important pour la fin de saison ? Orlando et Memphis sont solidement accrochés à leur huitième place et il faudrait des grosses perfs des équipes du dessous pour espérer les rattraper. On se demande même si Washington n’a pas été invité pour sauver les meubles en mode l’Est aussi est compétitif. Qu’en-est-il des grosses teams du haut du classement ? Ils peuvent obtenir l’avantage du terrain mais puisque toutes les équipes seront enfermées à Orlando et sans public, cela reste un avantage bien minime malgré les quelques drôles d’idées énoncées ces derniers jours. Les squads qui règnent à domicile comme Milwaukee ou Philadelphie ne pourront pas en profiter et sans doute qu’on ne verra pas d’avantages concrets à « recevoir », que ce soit au premier tour ou en Finale.

Petit problème de calcul pour Adam Silver et la NBA. Comment faire un bilan équitable pour deux équipes qui n’ont pas joué le même nombre de matchs ? Tu pries pour que l’un ou l’autre se vautre et que ça ne pose pas problème. Sinon on risque d’en entendre parler pendant tout l’été.