John Wall ne reviendra pas aider les Wizards à Orlando : Jeannot tient à honorer ses deux ans d’abstinence

La bombe John Wall n’explosera finalement pas cet été. Déception chez les fans de Wizards qui devront certainement attendre jusqu’au mois de décembre prochain pour revoir Jean Mur. A moins que Washington ne dispute les Finales NBA ?

John Wall est surmotivé. John Wall est en forme comme jamais. John Wall veut fermer des bouches. Mais John Wall veut aussi attendre avant de laisser son talent éclabousser les parquets NBA. Bien que démangé par l’attente, le Sorcier ne veut surtout pas se précipiter et on peut le comprendre. Pour le podcast The Team 980’s Kevin Sheehan, Jean Mur est lucide :

« Je n’ai pas joué de toute la saison, j’essaye de reprendre le rythme des entraînements. Et ces deux ou trois derniers mois, je n’ai pas côtoyé mes coéquipiers, je n’ai pas travaillé avec eux, et nous n’avons pas pu créer d’alchimie. C’est un gros facteur. Donc non, je ne jouerai pas du tout. Je vais laisser ces gars-là continuer à travailler et continuer à s’améliorer, et j’ai hâte de rejouer avec eux à partir de la saison prochaine. »

Le dragster est noble. Neuvièmes à l’Est, les Wizards doivent gagner six fois et espérer que le Magic perde tous ses matchs pour aller Playoffs. Mission quasi-impossible pour nos amis de la capitale, portés de bout en bout de la saison par un Bradley Beal à plus de 30 points de moyenne chaque soir. Il manquerait un petit quelque chose à cette équipe pour avoir le droit de prolonger la saison face aux Bucks. Mais l’objectif est ailleurs. Les huit derniers matchs de saison régulière devraient donner une bonne expérience aux jeunes Sorciers prometteurs tels que Rui Hachimura, Thomas Bryant ou Moritz Wagner. Même si la priorité se dirige vers le Japonais, les anciens Lakers ont une réelle carte à jouer dans ces derniers games de la saison. Car pour Bealou, Wall et le GM des Wizards Tommy Sheppard, on mise sur la saison 2020-21 pour réenclencer la machine et le duo sanguinaire de Washington. Brad semble verrouillé par son GM et n’a aucune intention de partir tandis que John est plus affamé que jamais. Reposés au max, les Playoffs seront clairement chassés par les Sorciers la saison prochaine. La fanbase de Washington attend son prince charmant qui doit ramener les beaux jours sur la capitale. Le meneur rempli de dynamite prend certainement la meilleure décision en attendant encore six mois de plus. Le temps de consolider un tendon d’Achille et de se donner les meilleurs chances de casser des chevilles, adverses si possible.

Patience donc dans l’état fédéral. Blessé depuis décembre 2018, John Wall devrait revenir deux ans tout pile après une interminable durée d’indisponibilité. La saison 2020-21 devrait être un feu d’artifice de retrouvailles avec certains garçons. On pense toujours à Klay Thompson et Kevin Durant qui rongent leur frein depuis juin dernier. Sauf que les Nets devraient aller en Playoffs, eux. Un bon timing pour faire revenir KD ? On en doute mais plus rien ne nous surprend dans le monde merveilleux de la Grande Ligue.

Source texte : The Team 980’s Kevin Sheehan