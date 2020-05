Nike LeBron 17 Command Force : en hommage à Billy Hoyle dans White Men Can’t Jump

La marque à la virgule ne s’arrête jamais. Aujourd’hui, on se replonge dans un vieux classique du cinéma grâce aux Nike LeBron 17 Command Force disponibles chez notre partenaire Basket4Ballers.

Depuis qu’il fait du cinéma, LeBron James ne pense plus qu’à ça. Alors que le tournage de Space Jam 2 semble avoir bien avancé l’été dernier et que la sortie est prévue pour 2021, le King a décidé de rendre hommage à un monument du cinéma. Du moins pour les fans de basket puisqu’il s’agit de White Men Can’t Jump ou Les Blancs ne savent pas sauter pour ceux qui préfèrent la version FR. En effet, le coloris des Nike LeBron 17 Command Force est directement inspiré des Nike Air Command Force Hot Lime portées par le personnage fictif Billy Hoyle incarné par Woody Harrelson. Encore cette note acidiulée présente jusqu’à la semelle avec une bulle d’air abillée de ce vert néon tandis que l’inscription « Force » a été remplacée par « LeBron » sur les languettes avec toujours cette typographie bien particulière. A l’arrière, on a quasiment affaire à une oeuvre d’art avec l’équivalent d’une palette de couleur d’un artiste peintre. On aime ou on aime pas, mais on ne peut pas repprocher aux designers la simplicité et le manque de recherche ni même de couleurs. Le reste de l’empeigne est blanche et semble défier les adversaires du joueur des Lakers de venir lui piétiner les pieds pour voir de quel bois il se chauffe. En tout cas, pas de doute. BronBron n’a peut-être jamais participé à un Slam Dunk Contest mais on sait qu’il en a sous la semelle et qu’il peut faire décoller ces sneakers très haut. Même à 35 ans.

La fiche :

La grande-sœur : les Nike Air Command Force Hot Lime, inspiration directe.

les Nike Air Command Force Hot Lime, inspiration directe. On les imagine déjà à ses pieds : LeBron dans Space Jam 2.

LeBron dans Space Jam 2. L’occasion parfaite pour les porter : pour aller faire le beau sur le playground de Venice Beach.

pour aller faire le beau sur le playground de Venice Beach. On aime : la petite histoire qui fait toujours la différence à chaque nouvelle paire de LeBron.

la petite histoire qui fait toujours la différence à chaque nouvelle paire de LeBron. On aime moins : s’il peut sauter aussi haut, pourquoi il n’a jamais voulu participer à un concours de dunks déjà ?

Les Nike LeBron 17 Command Force sont disponibles sur le site de notre partenaire Basket4Ballers pour un prix de 189,90 euros. Ça nous donne surtout envie de nous refaire Les Blancs ne savent pas sauter une fois.

