Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1994, quand John Starks sauvait des Knicks dos au mur

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Pacers – Knicks, 3 juin 1994, Game 6 des Finales de Conférence Est

Pour toujours, John Starks sera associé à ce terrible Game 7 des Finales 1994 face à Houston. Un Game 7 où il est complètement passé au travers, shootant à 2/18 et plombant ainsi son équipe au pire moment. Mais avant ce désastre, et pour arriver jusqu’à ce stade de la compétition, le chouchou de Spike Lee a fortement aidé New York à travers plusieurs grosses perfs. Parmi elles, il y a ce sixième match face aux Pacers de Reggie Miller en Finales de Conférence Est, quand les Knicks étaient menés 3-2 et donc au bord de l’élimination. Le 3 juin 1994, dans la salle d’Indiana, Starks a sorti le grand jeu pour maintenir son équipe en vie, scorant 26 points à 8/11 au tir dont 5/6 du parking, avec 6 rebonds et 3 interceptions.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !