Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2011, quand Brandon Roy nous offrait un dernier chef-d’œuvre avant de raccrocher

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Blazers – Mavericks, 23 avril 2011, Game 4 du premier tour des Playoffs

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

C’est une histoire à la fois tragique et magique. Brandon Roy, l’ancien arrière des Blazers, fait partie de ces joueurs qui n’ont jamais pu exprimer pleinement leur immense talent à cause de gros pépins physiques. Pour ceux qui auraient oublié l’histoire, Roy a annoncé sa retraite en décembre 2011 à cause de genoux en piteux état, le tout à seulement 27 ans et après cinq saisons dans la Grande Ligue. Terrible. Mais quelques mois auparavant, Brandon a offert au public de Portland un dernier cadeau, peut-être le plus beau. Le 23 avril 2011, lors du Game 4 du premier tour des Playoffs entre les Blazers et les Mavericks, Roy a porté son équipe vers un improbable come-back en réalisant un quatrième quart-temps dantesque. Très diminué pendant la saison régulière et véritablement sur les rotules en début de série, Brandon Roy est en quelque sorte revenu d’entre les morts ce soir-là. Inoubliable.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !