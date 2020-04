Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 1986, quand les Twin Towers interrompaient le règne des Lakers à l’Ouest

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Pour ceux qui n’ont toujours pas capté comment fonctionne un LP, c’est par ici

Le match : Lakers – Rockets, 21 mai 1986, Game 5 des Finales de Conférence Ouest

La feuille de stats : c’est juste ici

Le lien du match : juste là

1982, 1983, 1984, 1985. Pendant toutes ces années, les Lakers version Showtime ont dominé la Conférence Ouest en se qualifiant à chaque fois pour les Finales NBA. Et en 1986, Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar et les autres sont une nouvelle fois favoris pour affronter les Celtics sur la plus grande scène du basket américain. Sauf que sur leur route, ils rencontrent les Rockets, finalistes en 1981 face à Boston et bien décidés à faire chuter Los Angeles. Sous l’impulsion de leurs Twin Towers Akeem Olajuwon et Ralph Sampson, les Fusées prennent un avantage de 3-1 dans la série, avant de crucifier les Lakers lors du Game 5 au Forum avec un finish improbable.

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !