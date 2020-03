Allez, League Pass (parce qu’il faut bien) : retour en 2015, quand Kyrie Irving proposait une mixtape version Uncle Drew aux Spurs

Chose promise, chose due. Avec la mise à disposition gratuite du League Pass sur le mois à venir, TrashTalk veut vous en faire profiter un max afin que vous surviviez à cette terrible période sans balle orange. Alors après le Top 25 des matchs à voir absolument sur le LP concernant la période 2012-2020, on a décidé de vous proposer un match par soir, du old school comme du new school, histoire d’avoir sa dose de basket tous les jours.

Le match : Spurs – Cavaliers, 12 mars 2015

Contesté, critiqué, parfois incompris, Kyrie Irving est loin de faire l’unanimité. Par contre, son talent offensif et sa clutchitude sont deux éléments indiscutables qui le caractérisent. Demandez donc aux Warriors, ou alors aux Spurs. Le 12 mars 2015 à San Antonio, quand il évoluait encore aux Cavaliers aux côtés de LeBron James, Uncle Drew a sorti sa plus grande performance en carrière au scoring, enchaînant les actions décisives dans le money time pour garder son équipe en vie. Un véritable festival, une explosion même. Ce soir-là, il a tout simplement fait la totale aux hommes de Gregg Popovich, incapables de trouver la solution pour éteindre l’incendie. Le genre de prestation où l’on se dit, « y’a rien à faire aujourd’hui, ce mec-là est intouchable ».

Allez, on se pose tranquillement sur le canap’, on branche le LP, et on se fait plaiz en ces temps difficiles. Après tout, c’est l’occasion ou jamais pour voir ou revoir des classic games, alors autant en profiter. Let’s go !