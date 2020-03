DeMar DeRozan sort une anecdote sympatoche sur Kobe Bryant : épisode 92873, et cette fois-ci ça parle sneakers

Nombreuses sont les histoires sur Kobe Bryant déjà connues, et nombreuses sont celles à venir. Aujourd’hui, c’est DeMar DeRozan qui nous sort une sombre histoire de sneakers. Et comme toujours, ça vaut le détour.

Les légendes sont éternelles. Deux mois déjà que Kobe est parti dans ce tragique accident d’hélicoptère. Foutue poussière dans l’œil. Depuis, les petites histoires ou anecdotes ne font que s’enchaîner, on ne les compte même plus. Mais peu importe la taille de l’anecdote, son importance ou même ce qu’elle raconte, on a toujours ce petit sourire en se disant « c’est tellement Kobe ça… ». Pendant les 20 années passées en NBA, toutes en pourpre et or, nombreux ont croisé la route du Black Mamba, et gardent un souvenir indélébile de l’arrière. Des matchs incroyables où il était juste indéfendable, ou alors des traces physiques. Tu feras attention Steve Nash à l’hématome sur ton visage. Aujourd’hui, c’est DeMar DeRozan, en live sur Instagram avec Nate Robinson, qui revient sur une mini-discussion avec Kobe Bryant lors d’un match entre les Lakers et les Raptors.

« Les premières années où j’ai joué dans la Ligue, il y avait une règle non écrite. Si vous jouez contre un joueur, vous ne devez pas porter ses chaussures. J’ai toujours porté des Kobe au cours de ma carrière mais une fois, j’ai décidé de ne pas les porter lors d’un match où nous recevions les Lakers à Toronto, parce que je savais qu’il allait nous tuer et que je devais défendre sur lui. J’ai décidé de porter des Jordan 10 à la place. Lorsque Kobe est arrivé sur le terrain et a vu ces chaussures à mes pieds, il était furieux. Il est venu vers moi et m’a dit, ‘Tu portes vraiment ça ?’ »

On ne déconne pas avec les sneakers les gars. Kobe est une légende dont les anecdotes sont toujours une douceur pour nos oreilles. Des petites histoires qui vont continuer à perpétuer la legacy du Mamba. Et pour les amateurs de chaussures, on vous rappelle que la première posthume de Nike, une nouvelle version de la Kobe 5 Proto, va bientôt sortir. La chaussure abordera les couleurs de la franchise californienne, pourpre et or. Nous avons d’ailleurs pu apercevoir la sneaker aux pieds d’Anthony Davis pendant le All-Star Game de Chicago en février dernier. La Lakers Kobe 5 Proto est une version « rétro » de l’ancienne, une technologie plus récente tout en gardant le look original. Entre autres, DeMar DeRozan a déjà porté la première version de la shoes, et nombreuses seront les stars de la Ligue à vouloir rendre hommage au numéro 24 en les arborant à leurs pieds. Pour les fans, il faudra sûrement se battre, au sens figuré attention, on ne veut pas d’Orly 2.0, et d’ailleurs vous devez rester chez vous. Vous pouvez les porter comme pantoufles par exemple ou pour jongler avec du PQ, personne ne vous en voudra. Même en période de confinement, bonjour la rupture de stock.

Source texte : Instagram / Bleacher Report